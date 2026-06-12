Noelia y su esposo sufren grave accidente automovilístico, ¡su camioneta fue pérdida total! VIDEO

Hace unos momentos, la cantante Noelia y su marido, Jorge Reynoso, sufrieron un aparatoso accidente automovilístico. Todo ocurrió en la carretera de Guadalajara, Jalisco, debido a la fuerte tormenta que se presentó en la autopista.

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¿Qué le pasó a Noelia y su esposo? / Mezcalent

Así fue el accidente automovilístico que sufrió Noelia y su esposo

La cantante internacional Noelia y su esposo viajaban junto con parte de su staff en dos camionetas. Una blindada, donde estaba la intérprete de ‘Tu’ junto a su marido, el magnate Jorge Reynoso, y otro vehículo donde venía parte de su staff. Este último perdió el control y se estrelló.

Se sabe que Noelia sufrió fuerte crisis nerviosa, mientras su equipo fue revisado médicamente. La camioneta fue pérdida total.

En los videos proporcionados por la propia celebridad, se puede ver a la policía y servicios de emergencia revisando la escena. También se observa cómo la parte delantera del vehículo quedó completamente destrozada.

Posteriormente, la cantante compartió un comunicado mencionando que, al parecer, su asistente fue una de las más afectadas.

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¿Cuál es el estado de salud de Noelia tras accidente automovilístico?

Todo indica que Noelia y su marido están bien tras el aparatoso accidente en el que se vieron involucrados. De igual forma, no habría heridos de gravedad. Por otra parte, mostró la conversación que tuvo con su asistente.

En dicha plática, se puede ver que la empleada le comenta los pormenores que han tenido que lidiar por lo ocurrido. También le dice que aún no puede ir al hospital debido a que debe esperar a que llegue el seguro del coche.

“Nada más están tardaron en subir la camioneta la grúa no la podían subir y están esperando que llegue el seguro de la de la autopista porque hay aceite aceite tirado. También querían cobrar los árboles y ahorita estamos esperando que llegue y ya nos vamos ya le dieron el pase médico a Iván para mí y para el chofer, y este y él nos va a llevar”, se lee.

Hasta ahora, la celebridad no ha dado más actualizaciones sobre el hecho. En tanto que sus fans se han dicho felices de que ella esté bien y el incidente, aparentemente, no haya pasado a mayores.

Noelia habla del accidente que sufrió / Redes sociales

¿Cómo murió el papá de Noelia?

Todo esto ocurrió en medio del luto de Noelia por la muerte de su padre. En abril, la famosa confirmó el deceso de su papá, Alfredo Lorenzo Cubbert. Si bien su relación fue complicada, ella se dijo muy triste por la pérdida y dijo no tener rencor hacia su progenitor.

“Dios sabe que trataste lo mejor que pudiste, no hay ningún rencor en mi alma, ahora te toca tu viaje de luz y sé que tu espíritu podrá estar tranquilo de saber que deseo que tu transición a otro plano sea en paz”, expresó. No ha querido dar más detalles de su padre.

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