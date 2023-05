Noelia reacciona a conferencia de Thalía en Harvard: “Yo sí estudié allí y sí soy empresaria”

Aunque admira a Thalía, la cantante Noelia considera que su colega no hace lo suficiente para contribuir en la sociedad.

La semana pasada, Thalía, de 51 años sorprendió al subir una foto a su red social Instagram y asegurar que cumplió el sueño de su papá ya fallecido, de estar en la Universidad de Harvard, donde fue invitada a dar una conferencia en el Latam Business Conference como keynote speaker (oradora principal).

Ante esto, buscamos a la también empresaria y cantante, Noelia, de 43, quien reaccionó a esta conferencia y entre otras cosas nos habló de su nuevo lanzamiento de negocio: una empresa de inteligencia artificial llamada Vocodia, que promete ser una útil herramienta en el mundo de la política:

-Noelia, gracias por tu entrevista. Eres sex symbol, cantante y empresaria...

“Sí, no nada más estudié en Harvard, también en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dediqué tres años en cursos de negocios y de alta tecnología”.

-Y tienes una sorpresa como empresaria...

“Así es; dentro de los negocios, tuve el privilegio de que me nombraran en México hace dos años: ‘Empresaria del Año’, durante la pandemia de COVID-19; en ese entonces teníamos (junto a su marido Jorge Reynoso), el negocio de los acrílicos, los cuales pusimos en hospitales, universidades, teatros en México, para que los actores pudieran regresar a trabajar. También dimos de comer a miles de doctores a través de mi restaurante”.

-¿Y qué sigue para ti en los negocios?

“Nuestra sorpresa hoy en día es el lanzamiento de Vocodia, una empresa de inteligencia artificial con la que estamos adentrando en la política”.

-¿De qué trata?

“Que a través de esto, mi empresa puede hacer 20 mil llamadas simultáneas o encuestas al mismo tiempo. La aspiración que tenemos es que no solo sea una buena herramienta para ser utilizada por candidatos o partidos políticos, sino una herramienta vigilante para cuando vengan las denuncias o quejas por fraudes. Esta inteligencia artificial va a capturar datos de cualquier persona que llame, hacer encuesta o recibir quejas de 20 mil personas a la vez. Se va ordenando por sectores, por regiones y los va juntando. Es algo increíble y avanzado, y cambiará el panorama político”.

-¿En qué momento pensaste en esto?

“Nos hemos dedicado a redes sociales. Fundamos plataformas que son la competencia micro de Facebook e Instagram, pero vamos creciendo. La fascinación que tengo por la alta tecnología es ayudar a personas. Recabamos datos para ayudar a la gente. Tenemos una empresa de servicio legal, que es como el Uber de los abogados para México, que llamas y te ayudan a resolver situaciones legales de inmediato. También creamos Global Care, que es una plataforma médica. Me fascinan los negocios hechos para afrontar las necesidades, donde el gobierno debe tener más atención”.

-Veo que no solo piensas de forma empresarial...

“Para mí no hay nada más satisfactorio que ayudar. Mucha gente lo sabe que todas las ganancias que se generaron de mi empresa, protecciones comerciales, fue para mis trabajadores, el dinero fue repartido como cooperativa y las otras ganancias las repartimos para ayudar a equipos de futbol infantil de México. Tras la pandemia, patrocinamos más de cien”.

-Eres muy sencilla, Noelia; hasta ahora te escuchamos decir en lo que has ayudado...

“Mira, lo más importante para que la gente te respete, es hacer las cosas y que el impacto se vea reflejado en tus obras, no que las andes anunciando. Me he capacitado en universidades importantes, pero no me vanaglorio; lo he hecho para educarme, capacitarme para ayudar a los demás. Soy bendecida, he sido número uno en países de Europa, mi catálogo musical sigue generando ingresos, yo doy lo que tengo para la gente”.

-Se ve que te gusta ayudar...

“Sí, a mí me causa más gusto crear cien empleos, que comprarme un bolso de cincuenta mil dólares”.

-¿Qué opinas de que Thalía habló en Harvard en el Latam Business Conference 2023?

“Leí una nota al respecto, no sé cuál sea su experiencia como empresaria, no sé si lo sea, pero en algún momento vendió ropa en una tienda departamental... no la conozco como empresaria. En este medio es muy fácil decir o ponerse un título; yo sí soy empresaria, tengo una fábrica y trescientos trabajadores a los cuales les pago sueldo, Seguro Social, y tengo negocios tangibles desde hace varios años”.

-Continúa...

“Realmente ser empresario no es aventar ropa o poner una marca; ser empresario es entregarte por años, vivir y crecer con tus trabajadores y no dormir, porque se debe cumplir una nómina, ese es el empresario. Respeto a mis compañeras como a Thalía y si ella se dice empresaria y que estudió en las mejores escuelas, qué bueno, pero que ayuden a la gente”.

-Thalía dice que cumplió el sueño de su padre de poder acudir a Harvard...

“Bueno... estudiar, yo no sé si estudió, yo sí estudié ahí. Estudiar ahí como yo, es dedicarte doce horas del día a estudiar y todos los días; yo tengo responsabilidades empresariales también y como cantante. Llevé cientos de horas de estudios. Ir a una conferencia, no te hace estudiar en Harvard. Si estudió ahí, se lo aplaudo, pero que utilice esos conocimientos para ayudar a gente en México que le hace mucha falta. No soy mexicana de nacionalidad, pero he creado más de mil quinientos empleos directos e indirectos”.

-Ella fue invitada como keynote speaker (oradora principal)...

“Pues qué bueno que a las compañeras las inviten a hacer cosas en instituciones de tanta importancia; pero lo que sí me preocupa no es que vaya a platicar, sino que tome acción, que ayuden a sus comunidades. Hablar de negocios y proyectos está bien, pero no debe tomarse solo la foto de la ayuda, sino hacerla con confianza y de corazón. Thalía debería utilizar su nombre para crear empleos, en su tierra donde se le necesita. Estados Unidos es un país rico y México es una nación que necesita ayuda, no echarle porras en el Instagram. Hay que invertir en la juventud de México, no tomarse la foto nada más afuera de una institución”.

-Has crecido mucho, eres exitosa, Thalía por igual...

“Desde que yo era chiquita, he admirado a Thalía, a mí me gustaría que ‘María Mercedes’ (su famoso personaje de telenovela) esté pegada en las zonas vulnerables de México ayudando a la gente, eso me llenaría de orgullo. Thalía debería utilizar su poderío para mover más, para crear empleos, hacer la diferencia, eso no se puede hacer posando en una foto frente a una universidad y desde Estados Unidos”.

-¡Qué fuerte!...

“En mi caso, no hay orgullo más grande que recibir una carta del hijo de un obrero de México en donde me diga: ‘Señorita Noelia, me cambió la vida, hoy voy a la escuela’, eso es lo más hermoso del mundo, recibir cartas de gente que le hemos comprado casas nuevas, dar empleos, eso es lo que en la vida vale y no andar presumiendo ropas costosas. Thalía debe ayudar mucho más a México, ir a radicar un tiempo allá. Mira, de mis empleados yo aprendí a conocer tanto mi empresa como a conocer a mis trabajadores. Thalía puede hacerlo si ella se involucra en esto”.

-¿Para ti, Thalía es empresaria por sí misma o por contar con el apoyo de Tommy Mottola?

“No supe que estudió en Harvard, ojalá lo haga, hay programas de estudios para gente que quiere ser empresaria. Ser empresaria es desvelarse, adentrarse en negocios de riesgo, donde uno crea empleos y no se hacen de la noche a la mañana. No es lo mismo ser mercader de una marca, que ser empresaria. La que vende ropa de marca es mercader, no empresaria. Pienso que Thalía puede ser una magnífica empresaria, pero para ser empresaria de verdad se requiere esfuerzo, no nada más posar en ropa y ponerle marca. Ella y yo vivimos en EU, un país muy rico, pero México necesita de mentes grandes para que salga adelante. Mi dinero y negocios están apostados en México, mi país adoptivo”.

-¿Te gustaría que Thalía viniera a México a ayudar a gente en situaciones reales?

“Sí, pero no se trata de ayudar a doscientas gentes y tomarse la foto, sino adoptar a rescientas o cuatroscientas personas y estar al pendiente de sus estudios. Don Carlos Slim dijo algo importante: ‘A la gente no hay que darle caridad, hay que darle oportunidades’”.

-Thalía tiene marca de maquillajes y lencería, tú también tienes lencería...

“Yo estoy fabricando lencería en Perú, tengo trabajo para muchas personas, uno explota la marca para adentrarse en mercados; no lleva mi nombre, pero me interesa seguir creciendo como empresaria”.

-¿Consideras que Thalía tiene influencia por su marido o por su propia música?

“Yo no conozco al señor (Tommy Mottola), sé que ha sido un hombre poderoso, pero me gustaría ver a Thalía adentrada en su país, con las botas en el lodo, con la gente, viendo en qué ayudamos, qué hacemos. Hay que apoyar a quien nos dio fama, a quien nos ayuda. Ella ya está hecha, no necesita carteras, autos, ni mejores ropas”.

-Noelia, tanto tú como Thalía son famosas, emprendedoras, cantantes, ambas con maridos poderosos, ¿cuál es para ti la diferencia entre ambas?

“No tenemos nada qué comparar, ella empezó antes que yo su carrera, tenemos diferentes caminos y sabores. Todos los seres humanos venimos con todo diferente. Hay similitudes, pero la verdad somos completamente diferentes”.

-¿Cómo vas en la música?

“No hay nada más hermoso que sentarme en una silla, ver mi jardín y saber que muchas gentes tienen comida, escuela, seguridad en su casa, porque yo me desvelé un poquito más. La música sigue creciendo, pero tengo otras prioridades como las que mencioné, me siento bendecida por el público y realizada en cada una de mis facetas, pero sobre todo, en la empresarial”, concluyó.