Thalía da conferencia de negocios en Harvard y dedica su logro a su padre

El padre de Thalía, Ernesto Sodi Pallares, perdió la vida cuando ella era tan solo una niña de seis años.

La cantante Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida solo como ‘Thalía’ sorprendió en redes sociales al revelara que así como otras famosas empresarias, tal como Kim Kardashian, había sido invitada a dar una conferencia de negocios a la institución académica Harvard, como parte de un programa estudiantil para las jóvenes promesas.

Por medio de sus cuenta d e Instagram la famosa compartió su logro y explicó que más allá de sentirse orgullosa de ahora haber llegado tan lejos como cantante y como empresaria, lo que más le gustaba era el hecho de poder cumplir uno de los sueños que tenía con su padre, pisar Harvard.

Thalía dio cátedra de elegancia en Harvard / Instagram: @thalia

Para acompañar una serie de fotografías de ella en dicha institución, Thalía compartió un mensaje que dedicó a su progenitor Ernesto Sodi Pallares, en donde lo recordó con mucho amor, enterneciendo así las redes y recibió muchos comentarios positivos.

Thalía asegura que siempre fue su sueño ir a Harvard / Instagram: @thalia

“Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía: ‘Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar’. Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria. ¡Te lo dedico papá!”, inició Thalía.

Thalía acudió al evento organizado por Harvard Business School y MIT Sloan School of Management para hablar de cómo fue ingresar a mercados internacionales tanto en redes sociales y con su presencia empresarial, así como del poder de las mujeres latinas al crear negocios globales.

Thalía compartió que dio una conferencia en Harvard y lo feliz que la hizo sentir / Instagram: @thalia

“Que honor haber sido invitada como Keynote Speaker en la conferencia ‘Latam Business Conference 2023’ de @harvardhbs @mitsloan. Poder compartir mi experiencia, mi trayectoria y charlar con grandes mentes sobre mis negocios, me llena de orgullo y felicidad”, agregó la famosa.