Famoso cantante señalado de tener VIH; muestran pruebas que lo confirmarían, ¿él lo admitió todo?

Al igual que Yeri MUA en su momento, Anuel AA enfrenta rumores sobre supuestamente ser portador de VIH. Si bien estas especulaciones no son nuevas para el cantante, ahora tomaron más relevancia debido a que se habrían mostrado presuntas pruebas que confirmarían el hecho. Te contamos los detalles.

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Anuel AA ya ha sido señalado de tener VIH / Redes sociales

¿Por qué se dice que Anuel AA tiene VIH?

Todo comenzó cuando el influencer ‘Prieto Hunter’ compartió un video de una bodega abandonada que adquirió en una subasta. En la grabación, se pueden ver zapatos y ropa de diseñador, así como una maleta llena de Descovy, un medicamento que suelen usar las personas que padecen VIH.

Algo que llamó la atención fueron varios reconocimientos. Había una estatuilla de MTV EMA Sevilla 2019 como ‘Best Caribbean Act’, un premio de Billboard Latin Power Players 2019 y un galardón de Apoderado del Año 2021 de la BSN (Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico).

Aunque el creador de contenido no dio más detalles de cómo obtuvo la bodega, en redes sociales se empezó a especular que realmente era propiedad de Anuel AA. Y es que varias estatuillas tenían su nombre.

Muchos recordaron que, en 2025, empezó a circular un clip en el que, presuntamente, el propio exnovio de Karol G admitía tener VIH. Nunca se confirmó si el material realmente era real, pues el artista jamás aclaró la situación.

“Sí es verdad que tengo VIH. Y se me está siendo un poco complicado mantenerme activo, pero les prometo que vamos a salir de esta infección”, se le escucha decir al hombre que dice ser Anuel en el polémico video.

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Un influencer encontró una bodega abandonada que sería de Anuel AA / Redes sociales

Anuel AA aclara si realmente tiene VIH

A raíz de todo el escándalo, Anuel AA, quien también llegó a ser acusado de presunta violencia, usó sus redes sociales para aclarar toda la situación. Si bien no confirmó si tenía VIH o no. Sin embargo, dejó claro que la bodega abandonada no le pertenece.

“Yo con 6 casas, ¿voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de un perro? “Nunca en la vida esos premios se los dan a un cantante. Ya podrán imaginarse de quién son esos premios... y el storage... no son míos”. Anuel AA

Por su parte, el exmánager del cantante señaló que dos estatuillas que se ven en el material polémico le fueron robadas de su oficina en 2022.

“Esos dos reconocimientos son dos de los momentos más importantes de mi trayectoria, los cuales, siempre que estuvieron en mi poder, los atesoré con mucho respeto y sería incapaz de tenerlos tirados en esas condiciones en un storage”, puntualizó.

Pese a esto, muchos siguen sospechando que el artista realmente está enfermo y le han pedido que “diga la verdad”. Hasta ahora, el supuesto estado médico de Anuel es un misterio.

¿Quién es Anuel AA, cantante que fue señalado de padecer VIH?

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, es un cantante y compositor puertorriqueño.

Es originario de Puerto Rico.

Actualmente tiene 33 años.

Comenzó su carrera en 2010, promocionando su música de manera independiente. Con el tiempo, pudo firmar con una disquera.

En 2016, su carrera se vio pausada luego de que fuera a prisión por posesión ilegal de armas en Puerto Rico.

Tras su liberación en 2018, continuó trabajando en la música.

Fue novio de Karol G y se casó con Yailín ‘La más viral’. Actualmente, está soltero, pero se le ha vinculado con una chica de nombre Fabiana.

Tiene un total de cuatro hijos, producto de diferentes relaciones.

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