¿Yailin ‘la más viral’ en modo GTA? Es detenida por presunta posesión de armas

La cantante dominicana Yailin ‘la más viral’, la exesposa de Anuel AA, vuelve a ser tendencia y no precisamente por su música. Este 24 de marzo, la intérprete de “Chivirika” fue detenida en República Dominicana en medio de un operativo policial que encendió las alertas por la presunta posesión de armas de fuego. El caso rápidamente se viralizó, sumando un nuevo capítulo a la lista de polémicas que rodean a la artista.

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Yailin la más viral es arrestada por agredir a Tekashi / Instagram

¿Cómo fue la detención de Yailin ‘la más viral’ en República Dominicana?

La detención de Yailin ‘la más viral’ ocurrió durante un operativo realizado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. Según las autoridades, la cantante fue interceptada por agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) mientras se desplazaba en un Lamborghini verde de su propiedad.

El reporte oficial detalla que la intervención ocurrió alrededor del mediodía, cuando los agentes detuvieron el vehículo en la vía pública. La artista no se encontraba sola, ya que iba acompañada por otras dos personas.

En el comunicado, las autoridades señalaron: “Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se hace reservas por el momento”, dejando claro que la investigación aún está en curso y podría ampliarse.

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La artista Yailin La Más Viral fue trasladada desde el destacamento del Ensanche Felicidad, en Los Minas, hacia la Fiscalía de Santo Domingo Este.



El movimiento se realizó bajo custodia policial, mientras continúan los procedimientos correspondientes.#YAILIN#ANUEL#DEMBOW… pic.twitter.com/j0AFhitNie — Prensa Xtrema RD (@PrensaXtremard) March 24, 2026

¿Qué armas le encontraron a la cantante Yailin ‘la más viral’?

Uno de los puntos más delicados del caso es el hallazgo de armas dentro del vehículo de la cantante Yailin ‘la más viral’. De acuerdo con el informe policial, durante la inspección se encontraron dos armas de fuego con sus respectivos cargadores y municiones.

El reporte señala textualmente: “En el interior del vehículo fueron ocupadas una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas”.

Este descubrimiento encendió las alarmas, ya que ahora las autoridades buscan determinar la procedencia de las armas y si la cantante contaba con los permisos correspondientes. Por lo pronto, la esposa de Anuel AA fue trasladada ante el Ministerio Público.

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¿Yailin ‘la más viral’ pisará la cárcel tras ser detenida con armas de fuego?

Tras la detención, la Policía Nacional de República Dominicana emitió un comunicado en el que confirmó el arresto de la artista urbana Yailin ‘la más viral’ y detalló que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades correspondientes.

En el documento oficial se indicó: “La artista urbana fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes”, lo que deja claro que el proceso legal apenas comienza.

Además, las autoridades reiteraron su postura institucional con la siguiente declaración: “La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar la seguridad ciudadana”.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta para esclarecer si existen implicaciones legales más graves para la cantante.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, amplió este martes los detalles sobre el arresto de Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, detenida próximo al mediodía durante labores preventivas en la calle Aris Azar, en el sector Los Mina en Santo… pic.twitter.com/BUMvCvmS2f — N Digital (@nuriapiera) March 24, 2026

Historial de Yailin ‘la más viral’: ¿qué problemas legales, arrestos y polémicas ha enfrentado?

La detención reciente no es un hecho aislado en la vida de la cantante. Yailin ‘la más viral’ ha estado envuelta en múltiples controversias legales en los últimos años, consolidando una imagen mediática marcada por los escándalos.

En diciembre de 2023, la artista fue detenida en Palm Beach, Florida, acusada de agresión agravada con arma mortal, daños a la propiedad y obstrucción de la justicia, tras un altercado con Tekashi 6ix9ine.

Posteriormente, en 2024, el rapero presentó una demanda en su contra, a la que la cantante respondió con una contrademanda por presunto abuso físico, emocional, sexual y financiero. El conflicto legal escaló en 2025, cuando nuevamente fue señalada por conducta violenta.

A esto se suman acusaciones en julio de 2025 por presuntos malos tratos a integrantes de su equipo, así como un nuevo pleito legal en enero de 2026, cuando la cantante denunció a dos mujeres por afectar su reputación y la de su hija.