‘La Chupitos’ fue detenida en Estados Unidos y deportada del país ¡La agarraron!

Liliana Arriaga, mejor conocida como ‘la Chupitos’, dejó boquiabiertos a sus seguidores este 14 de mayo al revelar en una entrevista para el programa matutino Sale el sol que fue detenida en Estados Unidos por ingresar con una visa no adecuada para trabajar.

A lo largo de su carrera, ‘la Chupitos’ se ha consolidado como una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, gracias a su singular estilo de comedia y participaciones en diversos programas de televisión. Sin embargo, la comediante confesó que una experiencia desagradable en territorio estadounidense la marcó profundamente.

¿Por qué detuvieron a la Chupitos en Estados Unidos?

Durante la charla, Liliana Arriaga contó que fue detenida en un aeropuerto de Estados Unidos cuando intentaba ingresar para realizar una serie de presentaciones. El problema fue que no contaba con una visa de trabajo, sino una visa normal de turista.

“Me llegaron a regresar a mi país. Fui a trabajar. No tenía visa de trabajo. Tenía visa normal. El promotor me dijo: ‘No pasa nada’ y mocos, en el aeropuerto me agarraron, me esposaron y me regresaron. Yo dije: ‘No es justo’”, relató.

‘La Chupitos’ relata pesadilla al ser detenida en Estados Unidos

La comediante explicó que todo ocurrió por confiar en un promotor que le aseguró que no tendría problemas si entraba con su visa de turista. Sin embargo, las autoridades estadounidenses descubrieron sus intenciones laborales y procedieron a detenerla.

“Es algo de lo que no me quiero acordar porque se siente bien feo. Yo no me imaginé que tanto me iba a impactar. Ya no quería volver a ese país, hasta que no tuviera todo arreglado”, añadió visiblemente conmovida.

Arriaga confesó que, tras el incidente, evitó por un tiempo regresar a Estados Unidos debido al temor de que le ocurriera algo similar.

¿Qué opina ‘La Chupitos’ sobre trabajar en Estados Unidos? ¿‘La Chupitos’ ya arregló su visa de trabajo?

Actualmente, Liliana Arriaga asegura que ya no enfrenta problemas migratorios y puede trabajar legalmente en Estados Unidos sin contratiempos.

“No tengo bronca. Soy residente (de Estados Unidos). Mis hijos son americanos. No tengo problema con ir a trabajar, bendito Dios”, afirmó con tranquilidad.

A pesar de la mala experiencia, Liliana guarda un buen recuerdo de su público en Estados Unidos. Explicó que disfruta mucho presentarse allá, donde ha vivido varios años y se siente muy valorada.

“Me encanta ir a trabajar allá. No sabes cómo me arropan, cómo quieren a ‘la Chupitos’”, comentó.

Con esta revelación, ‘la Chupitos’, pese a las adversidades, ha sabido salir adelante y consolidar su carrera en ambos lados de la frontera.

