Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’ recuerda cuando Televisa la vetó y no tenía exclusividad

Con una carrera de 27 años en el entretenimiento, Liliana Arriaga, conocida como ‘la Chupitos’ ha tenido que reinventarse y superar diversos desafíos personales y profesionales.

Recientemente, nos compartió que fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta las glándulas lagrimales y salivales, lo que la obligó a someterse a tratamientos y utilizar medicamentos para producir lágrimas y saliva de manera artificial. Aunque ha sido un proceso difícil, la comediante asegura que su actitud positiva ha sido su mejor medicina.

“Mi recuperación es por mi forma positiva de ver y procesar las cosas. Soy más positiva que una prueba de embarazo”, bromeó Arriaga en entrevista con TVNotas, mostrando cómo el humor sigue siendo parte fundamental de su vida, aún en medio de una enfermedad crónica que solo puede controlarse, pero no curarse.

‘La Chupitos’ recuerda el veto de Televisa por trabajar en otra televisora

En una entrevista con Rafa Balderrama en el programa de radio ‘La mejor’, Liliana reveló que en sus inicios fue vetada de Televisa por trabajar en la cadena hispana Estrella TV, en Estados Unidos. Hace más de 16 años, decidió lanzar su propio programa, ‘El show de los chuperamigos’, donde incluso colaboró con la cantante Jenni Rivera.

Esta experiencia le trajo grandes satisfacciones, pero también conflictos con Televisa, donde aún no tenía exclusividad en ese momento.

“Incluso en mi casa Televisa, me regañaron bien feo. No tenía exclusividad y me vetaron (risas). Ay no, sí, pero a la vez agradecida porque sigo en mi casa Televisa, echándole muchas ganas”, comentó entre risas, mostrando gratitud por las oportunidades que continuaron presentándose en su carrera.

Afortunadamente, el veto fue temporal y Liliana pudo regresar a Televisa en México, donde actualmente forma parte del elenco de la comedia ‘Bola de locos’. Con gran entusiasmo, reflexiona sobre su larga trayectoria en diversas televisoras mexicanas y extranjeras.

“Pero sabes qué, me siento privilegiada. Soy como basurita que lleva el viento; he trabajado en todas las televisoras, lo digo en buena onda y con mucho orgullo porque me han dado la oportunidad en todas. Es algo que agradezco”, dijo la comediante.

Liliana Arriaga recuerda su colaboración con Jenni Rivera en ‘Los chuperamigos

En el programa ‘SNSerio’, Liliana recordó en 2023 con nostalgia a Jenni Rivera, quien colaboró con ella en ‘Los chuperamigos’ y fue invitada a grabar un divertido sketch que tuvo una gran aceptación por parte del público. La experiencia de trabajar con la fallecida cantante fue para Liliana algo muy especial.

“Fue muy padre. Tuve la oportunidad de trabajar con mi querida Jenni en un programa de Estados Unidos. Yo estuve un ratote en los Estados Unidos en un programa que se llama ‘Tengo talento mucho talento’, luego tuve un programa llamado ‘Los chuperamigos’ y mi querida Jenni nos hizo la canción y la invitamos para grabar, nos fue bastante bien. Lo hemos retomado hace poco para TikTok y nos fue bien padre. Conocerla y trabajar con ella fue una experiencia muy chida”. Liliana Arriaga ‘la Chupitos’

Con una carrera llena de altibajos y momentos memorables, Liliana Arriaga sigue adelante, demostrando que el humor y la perseverancia pueden ser sus mejores aliados.

