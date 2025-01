Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’ nos confiesa que terminó un año de quimioterapia

Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’, está muy agradecida con Dios por haber terminado el tratamiento de quimioterapia. La comediante tomaba una pastilla diaria, desde finales de enero de 2024, para controlar el síndrome de Sjögren, una enfermedad que le impide producir lágrimas de manera natural. No tiene cura, pero se controla.

“Sigo con las gotas de los ojos y saliva artificial. Gracias a Dios vamos muy bien. Estoy contenta. Ya me quitaron la pastilla, que era la más fuerte. Me siento muy bien. Agradecida con Dios y con la vida. Ya no he tenido secuelas”.

Le preguntamos si esa pastilla era quimioterapia: “En realidad si lo es, pero ya me la quitaron a finales de diciembre. Estoy muy contenta. Ahora tengo que esperar la próxima revisión. Es en marzo. Ojalá todo salga bien”.

“Hasta ahora los doctores me han dicho que voy muy bien. Hay que esperar a ver cómo salen los estudios en marzo. Por el momento solo estoy tomando ácido fólico y una pastilla para la caída del cabello. Era la única secuela que tenía”.

‘La Chupitos’ y su enfermedad: ¿Cómo ha salido adelante?

“Mi actitud me ha ayudado mucho. Todo el tiempo pienso en positivo. Digo: ‘Eso no lo tengo’, ‘Eso se va’, aunque sé que sigue ahí".

Nos confesó cómo se sintió al enterarse de que tenía esta enfermedad: “No sabía que existia, claro que tenia miedo. Tenía muchas dudas. Es una enfermedad autoinmune. Cuando ya te explican todo, sientes cierta tranquilidad”.

“También soy mujer de fe. Mi Dios y la Virgen me han ayudado, y eso se va porque se va. Todos los días le rezo a mi Virgen, a los ángeles y a los santos”

Nos contó sobre sus proyectos para este año. “Gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Me voy a Estados Unidos. Tenemos unas fechas por allá. Regresamos a cumplir con algunos pendientes”, concluyo.

¿Qué es el síndrome de Sjögren que tiene ‘la Chupitos’?

De acuerdo con el sitio MedLine.gov:



Es un trastorno autoinmune que destruye las glándulas que producen las lágrimas y la saliva

Este padecimiento puede llegar a afectar otras partes del cuerpo, como riñones y pulmones.

Se desconoce su origen y ataca con mayor frecuencia a mujeres entre los 40 y 50 años.

Los síntomas pueden ser picazón y ardor en los ojos. Respecto a la boca, problemas para tragar o comer alimentos secos, pérdida del gusto, saliva espesa o en hilos, dolores o úlceras bucales, fatiga, fiebre, alergia en la piel, entre otras.

