Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’, sigue luchando contra el síndrome de Sjögren ¡No se rinde!

La comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como ‘la Chupitos’ (52 años), nos confesó que realiza un tratamiento para controlar el padecimiento del síndrome de Sjögren que le detectaron en enero pasado y ya comenzó a sufrir las secuelas.

Liliana Arriaga / Francisco Mancera

¿Qué le pasó a Liliana Arriaga?

Platicamos con la actriz sobre este proceso."Bendito Dios me siento muy bien. Sigo con mi tratamiento. Por los síntomas que tengo me doy cuenta de que estoy enferma. De ahí en fuera estoy perfecta. Me tomo mi medicamento y ahí vamos”

“Lo que sé es que tengo que tomar un medicamento que es muy fuerte. Es como una quimio oral. Dos a la semana. Cuando uno no sabe qué es lo que tienes. Lógico que te da miedo. Cuando me enteré qué era lo que me tenían administrar me apaniqué". Liliana Arriaga

“Hasta el momento no me han dicho que sea cáncer porque en los estudios salgo limpia. Esto es lo que se tiene que hacer para controlar esta enfermedad porque no tiene cura”, agregó.

La chupitos / Alejandro Isunza

¿Qué síntomas padece ‘la Chupitos’?

“No puedo llorar, no me salen lágrimas. Tengo que usar gotas artificiales para los ojos. No tengo saliva y tengo que estar todo el tiempo tomando agua porque en ocasiones siento la boca muy seca. Ando como camello, tomando mucha agua todo el tiempo porque es como si me fuera secando. Pero me siento muy bien. El cabello se me está cayendo. Mis uñas las tengo intactas. Son los únicos síntomas que he sentido. Muchos dicen que la actitud te ayuda a superar lo que sea. Voy a salir de esto. Lo estoy decretando. Así será”, concluyó.

Liliana Arriaga / Francisco Mancera

¿Qué es el síndrome de Sjögren?

Es un trastorno autoinmune que destruye las glándulas productoras de saliva y lágrimas de la boca y ojos, aunque también puede llegar a afectar riñones y pulmones.

Ataca a mujeres entre 40 y 50 años y es poco común en niños.

Algunos síntomas son picazón en los ojos, ardor y sensación que hay algo en el ojo. Pérdida del gusto, dificultad para comer alimentos secos, problemas para hablar, saliva espesa o en hilos, dolor o úlceras en la boca, deterioro dental e inflamación en encías, entre otros.

