Revelan que Paul Stanley estaría “pasando por un momento muy feo” por el estreno de '¿Quién lo mató?’

El estreno de la serie de Paco Stanley, titulada ‘¿Quién lo mató?’, ha generado bastante conversación en redes sociales. Incluso, ha reavivado el interés sobre el caso entre televidentes y usuarios.

Esta serie es protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Belinda, Zuria Vega, Diego Boneta y Roberto Duarte, entre otras personalidades. Ha causado bastante revuelo por las nuevas teorías que se desataron del caso.

Pese a que la producción de Amazon prime video no ha sido del agrado de muchos, tal como lo fue para Mario Bezares; Verónica Macías se pronunció respecto a la polémica que ha generado el audiovisual en torno a la muerte del conductor de televisión a las afueras del restaurante ‘El charco de las ranas’ en junio de 1999.

¿Qué dijo Verónica Macías sube Paul Stanley y la serie ‘¿Quién lo mató’?

Cabe recordar que Verónica Macías trabajó junto a Paco Stanley en el programa ‘Ándale’. Ambos sostuvieron una gran relación laboral, así como de amistad.

Ahora, la conductora compartió su postura respecto a la bioserie del presentador de televisión y aseguró que Paul no la estaría pasando nada bien desde su estreno.

En un encuentro con la prensa, Vero fue cuestionada por los reporteros sobre la serie ‘¿Quién lo mató?’. Sin embargo, la famosa se mostró tajante y recalcó que no la verá.

“No la he visto, no quiero ver la serie de Paco porque hay o va a haber cosas muy fuertes. No quiero”. Verónica Macías

Incluso, Macías manifestó que en la serie tocan temas muy controversiales, tal como las sustancias y ella no siente más que cariño y respeto por Paco, ya que, gracias a Stanley, ella entró a la industria de la televisión.

“No quiero ver la serie precisamente porque hablan cosas muy feas de él, eso de las (sustancias) y todo eso… Yo no quiero ver eso, yo me acuerdo de un Paco precioso que quise mucho y que me dio la oportunidad de entrar a un medio como la televisión”, mencionó.

No obstante, lo que llamó la atención fue que Macías reveló que Paul Stanley está pasando “por un momento muy feo”, ya que considera que esta situación afecta a la familia Stanley.

“Siento mucho que Paul Stanley, que es un niño precioso, esté padeciendo todo esto... Fuerzas, ánimo, que no vean la serie él y su familia porque los van a lastimar”. Verónica Macías

Agregó: “Si a uno que lo quiso mucho y no éramos familiares le causa tristeza, dolor, imagínate a su hijo, ver que estén ensuciando la memoria de su padre”.

Sin más, Verónica Macías aprovechó para dedicar un emotivo mensaje de apoyo a Paul.

Verónica Macías “Paul, te mando un abrazo con mucho cariño, yo sé que estás pasando un momento muy feo con esto que es el amarillismo y la televisión, las series. Te abrazo con mucho cariño y te quiero mucho”.

Al momento, Paul Stanley no se ha pronunciado respecto a lo que su familia y él están enfrentando por el estreno de ‘¿Quién lo mató?’.

