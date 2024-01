Yurem está saliendo con Quetzali, ¡la Chupitos sería su suegra!

Quetzali Valencia hija menor de Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’ y el integrante de Me caigo de risa, Yurem, están saliendo.

Los actores son compañeros en la obra de teatro El diablo tiene otros datos, y entre los dos hay mucha química. Por el momento no son pareja, aunque, quieren conocerse más y darle tiempo al tiempo.

Platicamos con ambos y la joven actriz señaló que Yurem es guapo y muy divertido.

Al insistir sobre si se pudiera dar algo entre ellos, la hija de la comediante dijo:

“Él me cae muy bien, y supongo que yo también le caigo bien. Nos llevamos muy bien. Él está soltero y yo estoy soltera, pero por el momento no hay nada”.

Sin embargo, algo nerviosa respondió: “Es guapo, muy divertido es muy buena persona. No solo es bueno conmigo sino con todos”.

Le preguntamos si le gustaría salir con él y respondió:

Quetzali Valencia

“Tenemos mucho trabajo, yo apenas comienzo mi carrera como actriz, y quiero enfocarme en eso. Pero podríamos salir como amigos, como compas. A mí, si me cae muy bien, pero a lo mejor en un futuro, no lo sé. Es guapo, pero no sé”.