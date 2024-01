¡Filosa! Anette Cuburu amenaza con sacar verdades ¿de VLA?

Anette Cuburu, sin guardarse nada, hizo fuertes revelaciones en una entrevista con Ana María Alvarado en su canal de YouTube.

La conductora que se fue del matutino de Venga la alegría sin tener ninguna despedida para su público, aseguró ante las cámaras que la familia que el exproductor había formado con toda la producción y conductores, fue destruida.

“Dio (Lluberes) lo que llegó a hacer a Venga la alegría es una familia que después destruyeron algunas personas que es muy triste esto. Esa familia no se va a acabar jamás, esa familia estará siempre, estemos en el mismo proyecto o no”. Anette Cuburu

Y al hacer un balance de lo bueno y malo del 2023, Anette indicó que este 2024 sacará a la luz un tema pero dejó en suspenso de qué se trata diciendo:

“No voy a decir nombres pero (este año) se acabó un proyecto que no se debió haber acabado y ya después contaré detalles en mi canal de YouTube, en exclusiva, cuando sea su momento porque fue muy duro para mí, fue muy doloroso... Es la primera vez que me demandan dos veces, mismas dos personas que he ayudado muchísimo en la vida, que les he hecho muy bien, mismas dos demandas que gané”. Anette Cuburu

Dice que este año en su canal contará detalles de un proyecto que no se tuvo que haber acabado. pic.twitter.com/8no6eBNyxx — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 4, 2024

Por si no lo viste: Aseguran que Annette Cuburu salió por la puerta de atrás en Venga la Alegría; no la habrían dejado despedirse

¿Telemundo o TV Azteca?: Anette Cuburu habla de las diferencias de trabajar en Miami y México

Sin embargo, también habló de lo feliz que está al cumplir su sueño de trabajar en Miami actualmente. Esto se dio luego de su salida del matutino de TV Azteca, televisora con la que, según dijo la conductora, tiene muy buena relación tras su abrupta partida.

“En Miami estoy haciendo Hoy día, que es el matutino de aquí. Estoy haciendo cuatro horas, de 7 de la mañana a 11. Gracias a Dios de la mano de Sandra Smester que fue mi jefa en TV Azteca”. Anette Cuburu

Anette Cuburu está de regreso en los matutinos / Instagram

Y agregó:

Anette Cuburu “Yo TV Azteca lo adoro y me llevo muy bien. Desde hace muchísimos años soy amiga de la esposa de Ricardo Salinas (el dueño)… de las cabezas más importantes de la empresa. Hemos hecho puros éxitos, en los que yo he estado en esa empresa bendito Dios... He trabajado muy a gusto con ellos y cuando se dé la oportunidad de estar ahí con ellos de nuevo, voy a estar”.

Debido a que NBC trabaja con Telemundo y existe una relación con TV Azteca, Anette comenta que “de alguna u otra manera sigo en TV Azteca y seguiré y ahí es donde hice toda mi carrera, donde aprendí, gente que me dieron grandes oportunidades como Magda Rodríguez, Sandra Smester, Alberto Ciurana, Roberto Romagnoli”.

Anette contrastó su experiencia positiva con que sigue teniendo con el exproductor de Venga la alegría y actual productor de Hoy día con lo que vivió al lado de la productora Carmen Armendáriz y se le fue con todo, así lo dijo:

“Es una señora que le ha quitado trabajo a muchísima gente y por eso no tiene proyectos y sus proyectos son un fracaso. El único éxito se lo ha dado a TV Azteca y se llama Ventaneando... Conmigo se portó fatal… esa señora está vetada de mi vida, no sé si exista todavía”. Anette Cuburu

La productora fue atacada por Anette Cuburu

Te puede interesar: Anette Cuburu afirma que no trabajará en Televisa “ni de broma” tras salir de Venga la Alegría

Anette continuó relatando su experiencia laboral en Miami y señaló que ahí el ambiente laboral es mucho mejor: “Aquí nadie se mete con nadie. La gente hace su trabajo y se va a su casa y se prepara. No está viendo al de al lado a ver qué hizo, el chisme y no sé qué. Están en lo que deben de estar”.

Anette Cuburu está feliz con su novio

Finalmente, Anette dijo que está muy contenta y enamorada de su novio empresario a quien te presentamos en TVNotas: “Tengo una pareja desde hace un año y medio que me apoya en todo, que me cuida... Se porta increíble con mis niños. Es una persona que me da mucha paz que es lo que yo necesitaba”.

Anette Cuburu está feliz con su novio / Instagram: @anetteoficial



No te pierdas: Anette Cuburu estrena romance con el empresario Aarón Mizrahi