Anette Cuburu afirma que no trabajará en Televisa “ni de broma” tras salir de Venga la Alegría

La conductora, Anette Cuburu, no quiso entrar en detalles sobre su próximo proyecto con TV Azteca.

Hace unas semanas, Anette Cuburu dio a conocer su salida de Venga la alegría, tras cinco años de haber colaborado como presentadora. Explicó que ahora estaría enfocada en otros proyectos laborales.

Tras esto, se especuló mucho sobre el futuro profesional de la presentadora y hasta se le preguntó a Andrea Rodríguez, productora de Hoy, si estaría dispuesta a invitarla al famoso matutino de Televisa.

Aunque Rodríguez dejó en claro que no descarta la posibilidad, la propia Cuburu aclaró recientemente que no desea volver a Televisa “ni siquiera por error”, pues le es leal a la televisora del Ajusco.

“Yo a Televisa no regreso ni de broma. Mi casa es Azteca. Ahí empecé mi carrera, ahí me hice”, expresó en un encuentro con la prensa.

Anette Cuburu afirma que TV Azteca le permitió crecer como conductora, por lo que no se cambiará a Televisa / Facebook: Anette Cuburu

Te recomendamos: ¿Anette Cuburu en Hoy? Andrea Rodríguez, productora del programa, responde si existe la posibilidad

Señaló que la competencia de TV Azteca nunca la trató mal, pero que jamás se sintió cómoda durante su corta estancia, además de que ya tiene otros proyectos en puerta.

“No mal, pero no es un lugar para mí. No me sentí cómoda, pero la verdad a mí Azteca me hizo y me realizó todos mis sueños y es mi casa. Es donde quiero estar y donde tengo mis planes”, indicó.

Anette Cuburu habla de su salida de VLA

Sobre su salida de Venga la alegría, Anette Cuburu afirmó que sigue teniendo una buena relación con TV Azteca y simplemente decidió salirse del matutino porque se sentía “estancada”, después de cinco años. Negó los rumores de un problema con sus ahora excompañeros de conducción.

“No me gusta estancarme en lo mismo y ocupar una silla que, a lo mejor, alguien más pueda tener esa experiencia que yo ya viví. Me enriqueció. Yo sentí que se acabó ese ciclo y ya era momento de volar”, apuntó.

Anette Cuburu resaltó que sigue trabajando para TV Azteca / Facebook: Anette Cuburu

Para finalizar la conversación, la famosa conductora no quiso dar detalles de su próximo proyecto con la televisora. Sin embargo, dijo estar muy contenta con lo que viene.

“La verdad no puedo decir nada porque acuérdate que en esta carrera sobre todo se ceban las cosas y del plato a la boca se cae la sopa, además. Entonces, guardarlo; sí voy a ser un poquito celosa con eso, pero estoy muy, muy contenta”, compartió

Así fue como Anette Cuburu anunció su salida de Venga la Alegría, tras cinco años de estar en el programa / Instagram: @anetteoficial

Te puede interesar: Anette Cuburu anuncia su salida de Venga la Alegría tras cinco años de haber trabajado en el matutino