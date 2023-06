¿Anette Cuburu en Hoy? Andrea Rodríguez, productora del programa, responde si existe la posibilidad

Anette Cuburu aseguró que su salida de Venga la Alegría fue en buenos términos.

Hace poco, Anette Cuburu anunció que se salía de Venga la Alegría, tras cinco años de haber estado como conductora en el famoso matutino de TV Azteca, pues estaba trabajando en otros proyectos.

Aunque puntualizó que todo había terminado de buena forma, el público se sorprendió cuando la presentadora no tuvo la oportunidad de despedirse en el matutino, a diferencia de otros exconductores como Horacio Villalobos y William Valdés.

Aunado a lo anterior, la cuenta de espectáculos La Tía Sandra filtró la lista de los conductores que estaban contemplados para los promocionales por los 30 años de la televisora, en la cual estaba incluida la propia Cuburu; lo que daría a entender que su salida no era planeada.

Bajo este panorama, muchos internautas comenzaron a preguntarse sobre el futuro laboral de la presentadora y hasta hubo algunos que no descartaron la posibilidad de una futura invitación al programa Hoy, la competencia directa de VLA.

Así fue como Anette Cuburu anunció su salida de Venga la Alegría, tras cinco años de estar en el programa / Instagram: @anetteoficial

Ante esto último, es la propia Andrea Rodríguez, productora del matutino de Televisa, quien responde si le gustaría incluir a Cuburu entre sus filas.

“La conozco desde hace 25 años, le tengo un cariño muy especial, pero yo creo que, por el momento, Anette viene saliendo de un proyecto similar y que es competencia de nosotros”, expresó.

Pese a que dijo que, por ahora, no tiene contemplado invitar a la conductora de TV Azteca a Hoy, no descarta hacerlo en un futuro: “una nunca puede decir ‘de esta agua, no beberé’”, señaló.

Andrea Rodríguez habla de la salud de Daniel Bisogno

En temas relacionados con conductores de TV Azteca, Andrea Rodríguez admitió que “lloró” con la entrevista reciente de Daniel Bisogno sobre su salud, a la par que le deseó todo lo mejor en su recuperación, pues es alguien al que aprecia mucho.

“Le mando un abrazo fuerte a Daniel. De verdad, me da tanto gusto que esté bien y que ahora, pues, se cuide y lo único que tenemos seguro es que lo más importante es que tenemos salud. Si no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar”, manifestó.

Andrea Rodríguez espera que Daniel Bisogno pueda recuperarse por completo y le recomienda cuidarse más / Instagram: @bisognodaniel

Andrea Rodríguez admite que le afectan las críticas a los conductores de Hoy

Por otra parte, Andrea Rodríguez reconoció que sí le afectan las críticas que le hacen a ciertos conductores de Hoy, como en el caso de Arath de la Torre, pues precisó que el público puede llegar a ser muy cruel con sus palabras.

“Duele porque, a veces, la gente, sin darse cuenta, puede ser muy cruel con los adjetivos calificativos y de las cosas que sean. Todos somos seres humanos, nos equivocamos”, mencionó

Andrea Rodríguez cree que la gente puede ser cruel con los comentarios en contra de algunos conductores de Hoy, como en el caso de Arath de la Torre. / Instagram: @arathdelatorre

