Joanna Vega-Biestro expone a Arath de la Torre; asegura la insultó e intimidó frente a su hija

Esta no es la primera vez que Arath de la Torre tiene problemas con personalidades del medio, dado que en febrero del año pasado se viralizaron diversos audios en el cual amenaza al reportero Jorge Ugalde.

Joanna Vega-Biestro dio a conocer en la más reciente emisión de Sale el Sol que fue intimidada e insultada por Arath de la Torre y todo frente a su pequeña hija.

La conductora aseguró que es indispensable que esta situación sea pública, para que así quede como antecedente en contra del actor.

“Si lo quiero hacer público, porque quiero que quede como antecedente, porque el señor decidió enfrentar a mi hija… Insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter”, comenzó.

La conductora contó cómo Arath de la Torre la agredió verbalmente. / Instagram: @vegabiestro

Y agregó: “todo surge en febrero, cuando él decide grabarse y publicar un video insultando al público, diciendo que son unos flojos... Diciendo que tiene que levantarse todos los días, sonreír y poner su cara de pend*, hablando incluso así su trabajo. Aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando”.

Arath de la Torre enfrentó a Joanna Vega-Biestro / Instagram: @arathdelatorre

Joanna destacó que este fue el parte aguas para que Arath procediera a agredirla verbalmente e incluso la amenazara frente a frente.

“Yo sostengo siempre lo que digo, en una fiesta infantil, en un ambiente familiar, sin el más mínimo respeto a su familia, a los anfitriones, por lo menos a mi hija, se decide acercarse y decirme que estaba muy molesto y le dije ‘Arath, entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone en la cara y me dice ‘te lo dije a ti’, le dije ‘Arath, estoy con mi hija, respeta’, la tenía en la mano y además sola, porque mi marido no me pudo acompañar a ese evento”, contó.

Así lo dijo Joanna Vega-Biestro:

Añadió: “estoy con mi hija, respeta, pero mi opinión sigue siendo la misma y me dice ‘¿te vas a sostener?’ Y le dije ‘por supuesto, porque yo lo que opino lo digo con conciencia’…En ese momento, en frente de mi hija…. Porque con mi hija no se va a meter Arath De la Torre, me dice ‘vete a la ching*d*’, en eso le dije ‘Arath respeta por favor’ y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería, yo soy y toda la porquería que yo digo, se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder ver eso, no te lo voy a permitir, Arath. No te voy a permitir que involucres a mi hija en un pleito que es tuyo y mío”.

Vega-Biestro subrayó que hubiera soportado los insultos del actor, ya que conoce su labor; sin embargo, frente a su hija, las cosas cambian contundentemente.

“Todavía me dijiste ‘yo te quería’, no recuerdo que me hayas llamado para mi cumpleaños o una navidad en todos estos años… El reclamo me lo hubiera aguantado, pero no cuando lo haces en frente de mi hija, involucrando y después todavía regresas a decirme que no me vuelva a meter contigo, con mi familia nadie se mete, Arath… Hoy si te digo y te lo digo de frente, qué patán te viste y solo quiero que se quede esto como antecedente, porque todavía seguía la fiesta y él seguía viéndome y retándome, entonces esto no va a terminar”, reiteró.

Joanna dejó claro que hizo publica esta situación para así dejar un antecedente ante el actor. / Instagram: @saleelsoltv

Sin más, la conductora aseguró que en este momento no se metería con Arath de la Torre; no obstante, de su pareja, no podría decir lo mismo.

“Entonces le pido que si tiene algún otro reclamo, ahí está mi teléfono y quiero por favor que digas que no es cierto que me insultaste, me intimidaste y me amenazaste, porque así fue y yo no miento… Te pido que con mi familia, no te vuelvas a meter”, concluyó.