Entre lágrimas, Daniel Bisogno revela que se sometió a una prueba de VIH

Daniel Bisogno atravesó por grandes problemas de salud, ya que estuvo a punto de morir debido a que presentó una fuerte cirrosis hepática.

Hace unas semanas, Daniel Bisogno encendió las alarmas luego de que se diera a conocer en Ventaneando que se encontraba grave de salud, por lo que aquí en TVNotas te contamos que el conductor estuvo a punto de morir por presentar una fuerte cirrosis hepática.

Por tanto, Bisogno reapareció en redes al lado de Pati Chapoy, pues la titular del programa de espectáculos entrevistó al periodista, quien reveló más detalles de la difícil situación que vivió en urgencias.

Fue a través de la más reciente emisión de Ventaneando que presentaron un adelanto de la entrevista denominada El Regreso a la Vida y en ella Daniel destapó cómo llegó al hospital, pues se tuvo que someter a diversos estudios, entre ellos el de VIH.

Daniel Bisogno reapareció en redes luego de ser intervenido de emergencia. / Instagram: @chapoypati

“Cuando arranqué Lagunilla Mi Barrio varias veces estuve a punto de desmayarme de la debilidad… Me hice pruebas de todo, salieron tan bajas las defensas que primero pensaron que eran amibas y eran, le atinaron”, comenzó.

Ya agregó: “me pide el doctor que me haga prueba de todo, incluida VIH, encuentro un lugar donde no había tanta gente… La prueba me la hice ahí en ese momento y entonces era de ínfima categoría, le echan la gota y como que se veía que medio … Y me dice el doctor, ‘es que para nosotros, esto es positivo’, en ese momento me suelto llorando”.

Daniel contó el momento tan difícil que vivió cuando entró en terapia intensiva. / Instagram: @bisognodaniel

Por tanto, Daniel no se quiso quedar con la primera opinión y se sometió a otras prueba con otros doctores: “me hacen la prueba y me dicen ‘si sale negativa, el día de hoy se va a enterar usted de que no es positiva y puede estar tranquilo, si sale positiva tenemos que mandar una comprobación”.

Así lo contó Daniel Bisogno:

Y añadió: “entonces el resultado tenía que ser lunes y martes… A nadie le conté nada porque todavía siguen existiendo este tipo de prejuicios… Nunca llegó el sábado, eso quería decir, en lo que me habían explicado, que era positivo”.

Sin embargo, Bisogno dio a conocer que unos días después le llegaron sus resultados por correo: “cuando me estoy saliendo de bañar, el resultado de laboratorio médico… Decía…’no reactivo’”.

Posteriormente, el conductor de espectáculos explicó qué es lo verdaderamente le estaba pasando cuando comenzó a vomitar sangre y entró a urgencias, pues, entre lágrimas, dejó claro que lo único que le dolía era “no volver a abrazar a su hija”.

Daniel Bisogno aseguró que tuvo que someterse a diversas pruebas para saber qué tenía. / YouTube: Ventaneando

