A Daniel Bisogno la fiesta le cobra factura, ¡terminó con cirrosis y medicado de por vida!

¡Se acabó la fiesta!... Tras el terrible susto que pasó Daniel Bisogno al entrar de urgencia al hospital por unas várices en el esófago, recibió fuerte diagnóstico: “Vomitó sangre y estuvo a punto de morir, porque... ¡tiene cirrosis hepática!”

El pasado lunes 29 de mayo, la señora Pati Chapoy, de 73 años, informó que su colaborador, Daniel Bisogno, de 50, había sido intervenido de emergencia por unas várices que se le reventaron en el esófago.

De inmediato las alarmas se prendieron, pues lo que le pasó al también actor, es de peligro. Durante toda la semana, Bisogno permaneció hospitalizado en un hospital, al sur de la CDMX, donde el único que estaba ahí era su hermano Alejandro.

Un amigo del conductor de Ventaneando, nos relata cómo Daniel Bisogno comenzó con todo esto y de qué forma llegó al hospital; también nos dice cómo está de ánimo y, sobre todo, el cambio que tendrá que hacer, pues es una enfermedad crónica la que padece:

Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia y presentó un cuadro hepático. / Instagram: Daniel Bisogno

-Qué gran susto se llevó Daniel con todo esto que vivió y que lo mantuvo hasta en terapia intensiva...

“Qué te puedo decir, en verdad es que nadie lo esperábamos y, obvio, mucho menos él. El sábado 27 de mayo ya se estaba preparando para ir a dar función a la obra Lagunilla Mi Barrio, cuando comenzó a sentirse muy mal”.

-Es que sí fue algo muy importante...

“Ahora ya está estable, pero en verdad que estuvo a un paso de la muerte si no se hubiera atendido a tiempo. Si se hubiera aguantado para ir al hospital, otra cosa estaríamos platicando”.

-¿Todo fue muy repentino?

“Daniel se venía sintiendo mal desde hace dos semanas, pensó que era algo así como gastritis o colitis y no le dio la gran importancia. Con los días, cada vez los dolores y molestias iban aumentando, al grado de que para el sábado 27, que fue peor el dolor, le pidió a Cristina, su exmujer, que lo llevara de emergencia al hospital, porque el dolor era tan fuerte, que ya no lo aguantaba, además de que empezó a vomitar sangre”.

-Después, ¿qué pasó?

“Llegó a Emergencias por los fuertes dolores, le hicieron unos estudios y descubrieron que tenía el hígado muy inflamado y que se le habían reventado unas várices en el esófago; de hecho, de inmediato lo operaron, porque si no lo hacían, se podía morir, ¡imagínate!”.

-¡Qué fuerte!...

“Sí, como te decía, en verdad que más minutos que se hubiera aguantado los dolores, hubiera sido muy lamentable. En cuanto le dijeron a Cristina que lo tenían que operar, les avisó a los padres de él y al hermano para que supieran y estuvieran pendientes; además de que también le avisaron a la señora Pati Chapoy, quien siempre ha estado al pendiente de él. La operación duró poco más de tres horas; fue un proceso largo, pero salió todo bien. Por la forma en como llegó, la inflamación del hígado y que tenía algunos otros niveles y cosas muy altas, decidieron ponerlo en Terapia Intensiva desde el sábado y salió de ella el pasado martes”.

-¿Cuál fue el diagnóstico?

“Tiene cirrosis hepática, porque al parecer no sabía que padecía del hígado graso, entonces como no se cuidó eso, se le convirtió en cirrosis y estuvo muy grave”.

-¿Daniel ha sufrido hepatitis?

“Hasta donde yo recuerdo, no, pero a él no le gusta ver a los doctores, entonces a lo mejor sí le dio y no estuvo bien tratada, por eso se vino a desencadenar todo esto; de hecho, le hicieron una endoscopía especial para que pudieran cicatrizar las venas mediante rayos X”.

-Hemos visto que su hermano no se ha despegado de él...

“Él es el único que Daniel aceptó que estuviera presente, es también el que se está haciendo cargo de todo el papeleo de lo del seguro, los gastos y demás cosas. Sus papás, como son personas ya mayores, prefirieron que no estuvieran ahí en el hospital para que no se cansaran, aunque ahora que ya pasó a piso, pues ya habló con ellos”.

-¿Cuándo lo pasaron a piso?

“Fue hasta el martes 30 de mayo en la mañana que le quitaron la sedación que lo mantenía en Terapia Intensiva y entonces ya lo pasaron a piso, aunque me dijeron que Daniel aún sentía mucha molestia, porque tenía una sonda y no se podía mover tanto”.

-Imagino que como fueron pasando los días, su recuperación fue mejorando...

“Fue de a poco a poco, porque toda la semana le hicieron exámenes y estudios para ver cómo iba cicatrizando la cocida de las venas internamente”.

-¿Qué tipo de estudios?

“Hasta ahorita le habían hecho una endoscopía, estudios de sangre y de orina; además de que le hicieron una transfusión de sangre, la cual lo levantó mucho; también el azúcar se la controlaron, y sobre todo está el tema del hígado; de hecho, tiene un grupo de médicos especialistas como hematólogo, gastroenterólogo y nutriólogo, quienes están muy al pendiente de él”.

-¿Tanto así?

“Es que cuando se presentan este tipo de cosas, es porque el hígado está muy mal, tiene una inflamación brutal y empieza a salir sangre por todos lados”.

-¿Daniel es muy fiestero?

“No es que siempre esté con la fiesta, pero digamos que cuando lo hace, la agarra y bien. Ahora que últimamente ha tenido novios mucho más jóvenes que él, pues le gusta mucho andar de fiesta con el novio y con sus amigos, pero como le decimos, no es lo mismo los tres mosqueteros, que veinte o treinta años después, porque Axel, el más reciente novio que le conocimos, le lleva 25 años; no es lo mismo el hígado que tiene el chavito, a como lo tiene Daniel. Y no solo es la fiesta, es también la mala alimentación; Daniel, aunque ya la dejó, le encanta la comida chatarra y los refrescos de cola, siempre está con eso y a la larga le hace muchísimo daño”.

-Al final, todo nos cobra factura...

“Exacto, ya se lo dijimos que tiene que parar ese ritmo de vida de rockstar, y sobre todo, alejarse de personas que le están haciendo daño, porque siempre quieren que esté tomando”.

-Incluso, Pati Chapoy compartió eso en uno de los programas de la semana pasada...

“Sí, ella no está tan de acuerdo en que Daniel tenga amigos tan jóvenes como Los Jonas Vloggers y se exponga a que la gente vea que siempre está enfiestado con ellos. Ahora con esto tendrá que dejar la fiesta por un muy buen rato, o de plano quitarla de su vida, porque si no se cuida y se trata bien, esta cirrosis puede agravarse y podría llevarlo hasta la muerte”.

-¿Está de buen ánimo?

“Es la primera vez que lo veo que realmente está preocupado; siempre que le había pasado algo, se hacía el fuerte y decía: ‘No pasa nada y adelante’, pero ahora sí la vio cerca. Tiene ya mejor cara, pero dicen que los primeros días sí estaba muy mal. Él ahorita su motor de vida es su familia, no quiere dejarla sola, ni mucho menos perderse muchas cosas más a su lado; Daniel nos dijo que le está echando ganas y que espera pronto poder regresar a todo lo que hace, aunque lo veo difícil”.

-Él es muy entregado a su trabajo...

“Sí, pero si el cuerpo no te da, es porque no puedes y no debes forzarlo. Ahorita quien lo está sustituyendo en la obra Lagunilla, mi barrio, es Pepe Magaña, que entró al quite en las funciones que tuvieron en el interior de la República, esta semana; Pepe se aprendió el texto en pocas horas y en un ensayo montó todo y es quien seguirá supliéndolo”.

-Imagino que seguirá con chequeos y citas médicas, saliendo del hospital...

“Sí, esto que tiene ya no se quita, ya es una enfermedad crónica, entonces de aquí hasta lo que le reste de vida tendrá que seguir con supervisión médica, porque no fue nada fácil salir de esta”, concluyó.

Pati Chapoy lo “ventaneó” preocupada, reportó su salud y le pidió que dejara la fiesta y la gente “que le estorba”

Pati Chapoy dio la noticia en Ventaneando de la hospitalización de El Muñeco. / TVAzteca

Lunes 29 de mayo: “Este fin de semana, nuestro compañero Daniel Bisogno fue internado de emergencia por un cuadro hepático”.

“Lamentablemente se le reventaron unas várices en el esófago, por lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar las que se reventaron y ligar las que estaban a punto de reventarse”.

“Afortunadamente reaccionó rápido y está muy bien atendido”.

“Los únicos que se pueden acercar a él, son sus familiares directos”.

Pati Chapoy dijo que ya estaba fuera de peligro el conductor. / TVAzteca

Martes 30 de mayo: “Ya está fuera de peligro. Se paró, caminó un poquito... pero ha estado incómodo, porque es un hombre tan grande, ¡que no cabe en la cama!”

“La batita le queda como minifalda, entonces sus familiares ya fueron a su casa por todo lo que necesita”.

“Al parecer, ya le van a quitar la sonda que lo tiene muy incómodo”.

“Ya va de salida y nos da muchísimo gusto; cuando sepamos qué originó este malestar en el cuerpo de Daniel, se lo vamos a dar a conocer”.

Pati Chapoy aconsejó al conductor y le pidió que se cuide. / TVAzteca

Miércoles 31 de mayo: “Va a tener que cambiar su vida, así que los amiguitos que te estorban, hazlos a un lado por ahora... ¡Ya estuvo suave, Daniel!”

“La mejoría de Daniel va día con día; está durmiendo mejor, ya le cambiaron la cama para que quepa”.

“Hay un dibujo y un juguete que le mandaron”.

“Está en buenas manos, porque el hematólogo, el gastro y el nutriólogo, están muy al pendiente”.

“Va a tener que cambiar el asunto de la alimentación, porque come lo que se le da la gana, no tiene un orden”.

Alex, el hermano de Daniel Bisogno, no se despegó del hospital. / Fotos: Carpio y Sánchez

Martes 30: Su hermano Alex no se despegó del hospital, hasta el viernes que Daniel fue dado de alta.

Así vimos 2 días a Alex, quien tiene 42 años y también es conductor de TV; actualmente está en Al extremo, fin de semana, también en TV Azteca.

El hermano de Daniel Bisogno y su novia estuvieron en el hospital. / Fotos: Carpio y Sánchez

Junto a su novia, estuvo al pendiente de la salud de su hermano mayor.

Alex, el hermano de Daniel Bisogno, y su novia estuvieron al pendiente en el hospital. / Fotos: Carpio y Sánchez

Miércoles 31: Alex se encargó de todos los trámites, tanto de la cirugía, como de la cuenta del hospital.

El hermano de Daniel Bisogno se encargó de los trámites del hospital. / Fotos: Carpio y Sánchez

¿Cómo con las várices en el esófago?

Venas anormales en la parte inferior del conducto, que se extiende desde la garganta, hasta el estómago. Suelen aparecer cuando se obstruye la irrigación sanguínea del hígado.

Aparecen en personas con mal hepático avanzado. No hay síntomas, a menos que las venas sangren.

Los tratamientos incluyen: betabloqueantes, procedimientos médicos para detener el sangrado, y en casos poco frecuentes, trasplante de hígado.

¿Y qué es la cirrosis hepática?

Lesión crónica en el hígado, por una variedad de causas que lleva a la formación de cicatrices y a la insuficiencia hepática.

El daño causado por la cirrosis es irreversible, pero con un buen tratamiento, puede sobrellevarse.

Los síntomas pueden ser: fatiga, debilidad, pérdida de peso, y puede provocar ictericia (piel color amarilla), hemorragia gastrointestinal, hinchazón abdominal.

Esquema de várices en el esófago y cirrosis hepática. / Archivo

Sus amigos creen que el exceso de trabajo, comer mal y la fiesta le cobraron factura

De día, en la TV: Llega al mediodía para la junta del programa y hacerlo en vivo a la 1 de la tarde. El mismo Pedro Sola declaró que a veces desayuna como a las 12.

Daniel Bisogno en Ventaneando. / TVAzteca

De noche, en el teatro: De viernes a domingo da función en Lagunilla Mi Barrio. Llega a las 6 p.m. y sale a medianoche; y a veces van de gira.

Daniel Bisogno en Lagunilla Mi Barrio / Fotos: Carpio y Sánchez

Y, por si fuera poco, mucha fiesta con sus parejas y sus jóvenes amigos

Con el exnovio: De 2019 a 2022 salió con Jesús Castillo y era común que anduvieran de antro.

Daniel salió con Jesús Castillo y era común que anduvieran de antro. / Fotos: Carpio y Sánchez

Con amiguitos: En noviembre de 2022 se fue a celebrar su soltería a un concierto de los 2000 Pop Tour.

El conductor se fue a celebrar su soltería a un concierto de los 2000 Pop Tour. / Fotos: Carpio y Sánchez

El nuevo amor: En abril de 2023 lo vimos en un bar con su nuevo novio, Axel, de 24 años.