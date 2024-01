Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’ celebró su cumpleaños número 52 con tremenda fiesta

Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’ festejó un año más de vida rodeada de amigos y familiares. Dijo que está muy contenta y agradecida con la vida por lo que tiene y ha logrado durante estos años.

La comediante organizó una cena en un restaurante de Texcoco, Estado de México, para compartir un año más de vida con algunos de sus compañeros de la farándula. Hubo carritos de esquites y bebidas.



Liliana Arriaga, ‘la Chupitos’ “Gracias a la vida que me está permitiendo cumplir 52, y agradecida con mi Dios. Me siento muy feliz y muy consentida por festejarme”.

Te puede interesar: Yurem está saliendo con Quetzali, ¡la Chupitos sería su suegra!

Liliana Arriaga festeja a lo grande su cumpleaños 52 / Francisco Mancera

Respecto a lo que comentó en la entrevista con Matilde Obregón el año pasado, en la que dijo que en un show le pusieron algo extraño en la bebida, en esta ocasión la comediante señaló:

“Comenté eso para que quienes somos papás tengamos cuidado con los jóvenes que toman cualquier cosa. No sé si era droga o qué fue, pero sí no podía hablar. Algo extraño pasó ese día”.

Al cuestionarla si le gusta decir su edad, Liliana comentó:

“Claro, 52 años ya es medio siglo. Respeto a las compañeras que no quieren decir su edad. Ya sé que me veo de 32. No es cierto (ríe). Me siento muy bien. Este año agradezco y así lo quiero comenzar, traer la gratitud y la fe por encima de todo”.

Liliana Arriaga festeja a lo grande su cumpleaños 52 / Francisco Mancera

Referente a su salud, la comediante no quiso dar muchos detalles, ya que está viviendo una situación algo delicada.

“Me sorprende la vida con una enfermedad que no conocía. Hasta ahí es lo único que les digo. Estoy bien, bendito Dios. Ya me checó el especialista, y todo está bien. Es algo que estará ahí. En su momento lo hablaremos, pero ahorita estoy feliz y quiero festejar. Tengo que cuidarme. Sin embargo, hay Chupitos para rato”.

Nos enteramos de que su marido, Tizoc, se va a lanzar como candidato a presidente municipal de Texcoco, por lo que se le preguntó a Liliana si pondrá en stand-by su carrera o la compaginará con el rol de la primera dama del municipio. “No, para nada, son dos cosas diferentes. Yo como su esposa lo apoyo, pero zapatero a tus zapatos. Él a lo suyo y yo a lo mío”.

Te puede interesar: Jugos detox para después de las fiestas: ¡Llegó la hora de ponerse en forma!

“Le pido a mi Dios mucha salud. Tengo muchos proyectos como la película ‘Qué huevos, Sofía’, la obra ‘El diablo tiene otros datos’ que termina el 7 de enero. Tenemos programa de comedia, segunda temporada de ‘Bola de locos’. Me están proponiendo irme con mi show y stand up a ‘las Europas’. Estamos en pláticas y tengo una súper sorpresa, donde sigo por el camino como empresaria de sacar un producto que más adelante les contaré”. Comentó Liliana Arriaga sobre cómo abre 2024

Liliana Arriaga festeja a lo grande su cumpleaños 52 / Francisco Mancera

El festejo terminó entrada la madrugada. La acompañaron amigos y familiares, entre quienes estuvieron: Vanessa ‘la Vecina’, Pocholo, Pierre Angelo, Jessica Segura, Toñita, Yurem, Olga Sana y Julio Alegría, además, de su esposo, Tizoc, y los hijos de la actriz, Miguel Ángel, Quetzali y Tizoc Jr.

Mira: Video: Organiza mejor tu dinero en 2024; te damos algunos consejos