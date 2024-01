La Chupitos padece extraña enfermedad que la está “secando por dentro”

‘La Chupitos’ ha llevado a la actriz Liliana Arriaga a ser una de las comediantes más queridas, pero lamentablemente este 2024 fue diagnosticada con una extraña enfermedad.

En una entrevista para diversos medios de comunicación, la actriz señaló que próximamente dará a conocer el nombre de este padecimiento, pero no quiso opacar su cumpleaños con una noticia que no es tan agradable sobre su salud: “A celebrar la vida, que en su momento les voy a decir el porqué, pero ahorita no lo quiero recordar, porque quiero empezar el año y mi cumpleaños padrísimo”, dijo.

Eso sí, por este motivo la actriz deseó mucha salud para este nuevo año que le traerá muchos retos para enfrentar este raro padecimiento, “la vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco y como todavía no sé bien… (sí) se los voy a compartir, pero estamos bien”.

Liliana Arriaga padece una enfermedad poco común / Francisco Mancera

¿Cuál es la enfermedad que padece ‘la Chupitos’?

La actriz no quiso revelar muchos detalles de esta enfermedad que le aqueja para poder celebrar su vida en este nuevo año, pero dijo que prefería consultar bien con su médico el nombre de la enfermedad antes de darla a conocer públicamente, así como las particularidades que esta tiene, pero dijo que es el Síndrome de Sjörgren.

‘La Chupitos’ compartió algunos síntomas que tiene de esta misteriosa enfermedad que dijo, afecta las glándulas salivales y lagrimales, “o sea, como si me estuviera secando por dentro”, que tiene que “usar saliva artificial” y que “ya no puede llorar”.

Igualmente dijo que ya se encuentra en tratamiento con los especialistas que está muy enfocada en salir adelante.

La actriz se ha visto afectada en su salud / Instagram

¿Qué es el Síndrome de Sjörgren?

El Síndrome de Sjörgren es un trastorno del sistema inmune, caracterizado por tener boca y ojos secos, dos síntomas principales de este padecimiento que afecta a las glándulas responsables de producir saliva y lágrimas, según indican sitios especializados.

Igualmente se sabe que las personas mayores a 40 años son las más afectadas por este síndrome y que las mujeres son más propensas a tenerlo.

Los pacientes que suelen tener este trastorno experimentan boca seca, como si tuvieran un algodón en la boca, lo que les impide hablar, tragar y articular.

También presentan piel reseca, tos seca, fatiga prolongada, dolor articular e inflamación de las glándulas salivales ubicadas debajo de la mandíbula y delante de las orejas.

