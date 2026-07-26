Mariana ¿confirma que entra a La casa de los famosos México? ¡Aldo Rendón ya despotricó contra ella!

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ está prácticamente a la vuelta de la esquina. La productora Rosa María Noguerón anunció que habrá muchas sorpresas durante su primer programa, entre ellas, la revelación de nuevos habitantes.

El público se ha vuelto loco armando teorías sobre quiénes podrían ser los confirmados de este domingo 26 de julio. Uno de los nombres más sonados en redes sociales es el de Mariana, cantante del grupo OV7.

En medio de las especulaciones sobre su posible ingreso, se viralizan unas declaraciones hechas por Aldo Rendón, uno de los participantes confirmados, en las que despotrica en su contra. ¿Qué dijo? Aquí te contamos los detalles.

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Aldo Rendón asegura que Mariana es “payasa” / Redes sociales

La lista de los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’

Como se mencionó anteriormente, la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ será muy distinta a sus predecesoras. Debido a que habrá más participantes, se crearon tres habitaciones: Tulúm, Ibiza y Malibú.

También se inauguró un canal de difusión en WhatsApp, el cual tendrá diversas dinámicas para el público. Otra novedad es que los votos ya no solo se limitan a México. El resto de Latinoamérica tendrá la oportunidad de mantener a su favorito en la competencia.

Hasta ahora, se han revelado 15 celebridades confirmadas para el show, quienes son:

Ernesto Laguardia: Actor y presentador.

Karina Torres: Influencer.

Ximena Herrera: Actriz

Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario

Masad Altamimi: Influencer y empresario

Cynthia Klitbo: Actriz.

Yahir: Cantante y actor.

Flor Vigna: Influencer.

Arantza Ruiz: Actriz y streamer.

Fede Vigevani: Influencer.

Ese Pérez: Influencer.

Brianda Deyanara: Influencer.

Memo Schutz: Comentarista deportivo.

Yanet García: Conductora.

Durante la presentación del show, se dieron pistas de quiénes podrían ser los anunciados en el estreno. La gente teoriza que podrían ingresar estos famosos:

Gema Garoa: Actriz.

Luis Chaparro: Influencer.

Mariana: Cantante.

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Habitantes confirmados para La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Mariana trató mal a Aldo Rendón previo al estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El tema de Mariana como posible participante de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha dado mucho de qué hablar, principalmente después de que ella dijera que ya no había pretexto para perderse el 24/7 de un programa muy famoso. No dijo nombres, pero mucho se especuló que hablaba del reality de Televisa.

En medio de la duda, empezó a circular un fuerte señalamiento hecho por Aldo Rendón. Y es que el asesor de imagen contó que la cantante, supuestamente, era sumamente payasa.

“Me tocó, en alguna ocasión, vestir a los OV7, hace muchos años. Muy complicado, tan complicado que me fui de las fotos. La embolia, histérica, la otra pen…, ¿cómo se llama? No me acuerdo… Lidia divina, la Mariana no la soporto, insoportable”. Aldo Rendón

La intérprete fue cuestionada sobre estas palabras en su momento. Ella simplemente se limitó a decir que no conocía a Aldo, algo que fue tomado como una forma de desmentir el asunto.

Aunque se desconoce si ella realmente entrará al proyecto, Rendón dejó claro en una ocasión que no tenía problema en estar con ella dentro de ‘La casa’.

¿A qué hora comienza el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY, domingo 26 de julio?

‘La casa de los famosos México 2026’ se estrena este domingo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver en el canal de Las Estrellas y por VIX, aplicación que dará acceso al famoso 24/7. La conductora estelar será Galilea Montijo.

En tanto que el calendario semanal será el siguiente:

Lunes: Prueba del líder.

Martes: Inicio de la prueba semanal. Noche de cine. Vida en foto. Cabina de tentaciones.

Miércoles: Noche de salvación.

Jueves: Prueba robo de la salvación. Final prueba semanal. Moneda o caja del destino. Cena de nominados.

Viernes: Robo de la salvación y fiesta temática.

Domingo: Posicionamientos y eliminación.

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