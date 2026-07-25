Reportan muerte del papá de un habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ previo al estreno

A menos de un día para el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, se reporta que uno de sus habitantes estaría de luto. El participante se habría enterado de la noticia justo en el hotel donde los tienen encerrados previo a su ingreso al reality. Te contamos de quién se trata.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, se han confirmado a quince celebridades que formarán parte de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’, quienes son:

Ernesto Laguardia: Actor y presentador. Karina Torres: Influencer. Ximena Herrera: Actriz Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario Masad Altamimi: Influencer y empresario Cynthia Klitbo: Actriz. Yahir: Cantante y actor. Flor Vigna: Influencer. Arantza Ruiz: Actriz y streamer. Fede Vigevani: Influencer. Ese Pérez: Influencer. Brianda Deyanara: Influencer. Memo Schutz: Comentarista deportivo. Yanet García: Conductora.

Durante la presentación oficial del show, la productora Rosa María Noguerón confirmó que habrá más habitantes. No mencionó como tal cuántos serían, pero indicó que los presentarán en el estreno. Con las pistas que se han otorgado hasta el momento, se ha especulado que los últimos participantes serían:

Gema Garoa: Actriz.

Actriz. Luis Chaparro: Influencer.

Influencer. Mariana: Cantante.

Debido a que habrá más participantes, se anunció que, en esta edición, habrá tres habitaciones, las cuales llevan por nombre: Malibú, Ibiza y Tulúm. El estreno de ‘La casa 2026’ será el próximo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se transmitirá por VIX y el canal de Las Estrellas.

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Estos son los cuartos de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ estaría de luto por la supuesta muerte de su papá?

A través de redes sociales, la influencer de espectáculos ‘La Comadrita’ informó que uno de los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ supuestamente se enteró de la muerte de su papá justo hace algunas horas.

“Me acaba de llegar un mensaje, me tiene consternada, pero estoy investigando para no darles una información errónea. Les cuento un poco, al parecer el papá de una habitante falleció y le acaban de informar en el hotel. Desconozco aún el nombre de la habitante, pero los mantendré informados”, reportó.

Momentos después, detalló que presuntamente se trataba de ‘GG’, una participante que no había sido confirmada, y que, al parecer, no había podido salir del hotel. Si bien no dio nombres, los internautas teorizaron que se trataba de Gema Garoa.

Hasta el momento, la actriz no ha dicho nada que confirme o desmienta esta información. En tanto que los internautas se han solidarizado con ella y le han deseado todo lo mejor en su luto, en caso de que todo sea verdad.

“Ya me dieron el nombre; falleció el padre de GG. No era oficial aún su participación dentro de La Casa de los Famosos. Sería la revelada de mañana. Pero qué triste estar en aislamiento a punto de iniciar un proyecto y que te lleguen este tipo de noticias #LCDLFMx”. La Comadrita

Ya me dieron el nombre, falleció el padre de GG.



No era oficial aún su participación dentro de La Casa de los Famosos. Sería la revelada de mañana. Pero que triste estar en aislamiento a punto de iniciar un proyecto y que te lleguen este tipo de noticias #LCDLFMx https://t.co/zWO07opEOc — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 26, 2026

¿Quién es Gema Garoa, presunta participante de ‘La casa de los famosos México 2026’ que estaría de luto por la presunta muerte de su papá?

Gema Garoa es una actriz mexicana y modelo mexicana. Tiene 35 años y una vasta experiencia en la televisión artística. Se le ha visto en producciones como:

Sin rastro de ti

Mi adorable maldición

La jefa del campeón

Cita a ciegas

Como tú no hay 2

Contigo sí

Eternamente amándonos

Fugitivas

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