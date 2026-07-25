Muere integrante de ‘Bely y Beto’ durante gira en Argentina; así fue como lo despidieron: FOTO

El programa infantil ‘Bely y Beto’ vuelve a vestirse de luto. A dos años de la muerte de Fabiola Yazmín Ortega, una integrante del show, se reporta el deceso de otro miembro del show durante la gira reciente por Argentina. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

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¿Quién murió de ‘Bely y Beto’? / Redes sociales

¿Qué integrante de ‘Bely y Beto’ murió en julio de 2026?

De acuerdo con información de diversos medios internacionales, Samuel Garza Rodríguez, quien colaboraba como community manager de ‘Bely y Beto’, murió el pasado jueves 23 de julio en Argentina.

Recordemos que el programa infantil realizaba una serie de presentaciones en diversos puntos de Latinoamérica. Hasta el momento, las causas de muerte no han sido reveladas. No obstante, se menciona que habría sido “repentina”.

Por otra parte, la producción del show se encontraría gestionando todos los trámites necesarios para repatriar el cuerpo de Samuel a México y poder darle su último adiós. Se desconoce si ya se logró concluir este proceso.

Como era de esperarse, colegas y fans del programa no dudaron en compartir emotivos mensajes de despedida. Tal fue el caso de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL. A través de redes sociales, le dedicaron unas palabras a su exalumno.

“La comunidad de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro exalumno, Samuel Garza Rodríguez. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, amistades”, se lee.

En tanto que Belinda Treviño, quien personifica a ‘Bely’, compartió una foto con el hoy occiso junto al siguiente mensaje: “Vuela algo, mi querido Sam”.

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Despiden a Samuel Garza, integrante de ‘Bely y Beto’ / Redes sociales

¿Quién era Samuel Garza Rodríguez, integrante de ‘Bely y Beto’?

No se tiene mucha información sobre Samuel Garza Rodríguez. Se sabe que era el community manager de ‘Bely y Beto’, es decir, era el encargado de gestionar las redes sociales del afamado programa infantil.

Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, más específicamente en la Facultad de Artes Escénicas. Se desconoce cuál fue la carrera que tomó.

Hasta el momento, la producción del show no ha dicho nada sobre si su itinerario de presentaciones sufrirá algún tipo de modificación tras la muerte de Garza Rodríguez.

¿Qué le pasó a Samuel Garza, integrante de ‘Bely y Beto’? / Redes sociales

¿De qué murió Fabiola Yazmín Ortega Barcenas, otra integrante de ‘Bely y Beto’?

Esta no es la primera vez que el programa de ‘Bely y Beto’ pierde a uno de sus integrantes. En 2024, se dio a conocer la muerte de Fabiola Yazmín Ortega Barcenas, quien fue la voz de la serie animada.

En aquel entonces, se dijo que Ortega había sufrido complicaciones en su embarazo relacionadas con la preeclampsia y el síndrome de HELLP. Según lo que se reportó, la mujer llegó a una clínica privada en Nuevo León por dolores intensos.

Aunque no se dieron más detalles, indicaron que el bebé habría logrado sobrevivir. Un mes después de la tragedia, su viudo habló sobre los últimos momentos de vida de Fabiola.

“Llevaba un embarazo perfecto en el cual a ella le subió la presión. El doctor nos dijo que los latidos del corazón del bebé iban más lentos y de ahí no supe nada más de ella. Me despedí con un beso en su frente. Salió el doctor y me mostró al bebé y de rato me dijo que a Fabiola se le complicó todo y que iba a pasar a cuidados intensivos”, puntualizó.

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