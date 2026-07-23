Hija de Yorgelys Delgado encuentra consuelo en su tía tras la muerte de la actriz en los sismos de Venezuela

La muerte de Yorgelys Delgado sigue conmoviendo a miles de personas. A un mes de los sismos que sacudieron Venezuela y cobraron la vida de la actriz, nuevos detalles sobre cómo enfrenta el duelo su hija de 14 años han tocado el corazón de los seguidores de la familia.

Aunque la adolescente logró sobrevivir junto con su padre al ser rescatados de entre los escombros, la pérdida de su madre marcó para siempre su vida. Ahora, un emotivo mensaje publicado por una de sus familiares dejó ver quién se ha convertido en su principal apoyo para enfrentar esta dolorosa etapa.

Mira: ¿Actriz Yorgelys Delgado no murió tras terremoto en Venezuela? Habría esperanza entre los escombros

La familia de Yorgelis Delgado confirmo su muerte. / Redes sociales

¿Cómo murió Yorgelys Delgado? Así ocurrió la tragedia durante los sismos en Venezuela

La tragedia ocurrió el 24 de junio, cuando dos fuertes sismos sacudieron Venezuela y provocaron el colapso de diversos inmuebles, entre ellos un edificio ubicado en La Guaira.

En ese lugar quedaron atrapadas Yorgelys Delgado y su madre, Gladys Escalona, mientras que la hija de la actriz y su padre lograron ser rescatados con vida tras permanecer entre los escombros.

Las labores de búsqueda se extendieron durante más de una semana. Finalmente, luego de nueve días de intensos trabajos, el 3 de julio fueron localizados los cuerpos de la actriz y de su madre, una noticia que conmocionó al país y al mundo del espectáculo.

Lee: Famosos hallados sin vida en Venezuela tras los sismos: ¿Quiénes son las víctimas?

¿Cuántas personas murieron tras doble terremoto en Venezuela? / Redes sociales

¿Quién se convirtió en el refugio de la hija de Yorgelys Delgado tras la muerte de la actriz venezolana?

Tras la muerte de Yorgelys Delgado, la familia continúa compartiendo recuerdos y mensajes llenos de amor en redes sociales. En esta ocasión, fue Jorgelina Delgado, hermana de la actriz, quien abrió su corazón al hablar de la adolescente.

La empresaria venezolana publicó una fotografía de su sobrina en sus historias de Instagram y reveló la conversación que ambas sostuvieron recientemente. Sus palabras dejaron ver el fuerte vínculo que las une después de la tragedia.

“Anoche me aliviaste el alma cuando me dijiste: ‘Titi te amo, tú eres mi refugio en medio de tanta tristeza’”, escribió Jorgelina. Después añadió un mensaje igual de emotivo: “Mi princesa soñada”.

Cabe destacar que Jorgelina había hecho una promesa a su hermana que al parecer ha cumplido al pie de la letra.

¿Qué promesa le hizo la hermana de Yorgelys Delgado a la hija de la actriz tras su muerte?

En un mensaje lleno de dolor, su hermana, Jorgelina Delgado hizo una promesa a Yorgelis Delgado que tocó el corazón de miles de personas: proteger y acompañar a la hija de Yorgelys tras la tragedia.

“Te llevaste la mitad de mi corazón. Voy a cuidar y a defender a tu hija como si fuera mi hija”, expresó y ahora cumple.

Mira: Encuentran sin vida a famoso cantante junto a su esposa e hija pequeña tras casi un mes desaparecidos: FOTO

¿Quién era Yorgelys Delgado y cómo apoyaba el sueño de su hija antes de morir?

Yorgelys Delgado era conocida por su trayectoria artística, pero también por el apoyo constante que brindaba a su hija en sus proyectos personales.

La adolescente comenzó desde muy pequeña a abrirse camino en el mundo del modelaje, siguiendo la pasión de su madre por los escenarios y los reflectores.

A pesar de su corta edad, ya había participado en importantes certámenes infantiles, obteniendo el triunfo en Mini Universe 2023 y 2024, además de competir en Mini Belleza Venezuela 2022, consolidándose como una de las jóvenes promesas de ese ámbito.