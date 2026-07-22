Alejandra Jaramillo confirma salida de ‘SQP’ tras burlarse de México en el Mundial 2026: “Estoy tranquila”

Después de semanas de especulación y enojo en redes sociales, Alejandra Jaramillo finalmente dijo adiós a "¡Siéntese quien pueda!”, el programa de Univision donde llevaba años haciéndose querer por el público. La salida no fue cualquier cosa: llegó justo después de que la conductora ecuatoriana se convirtiera en blanco de críticas por sus comentarios contra la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Y aunque la producción no confirmó abiertamente el motivo, las fechas hablan solas.

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Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué se burló Alejandra Jaramillo de la eliminación de México en el Mundial 2026?

Para entender el origen del conflicto hay que remontarse al cruce entre México y Ecuador en el Mundial. El anfitrión del torneo venció al equipo sudamericano, dejando a Ecuador fuera de los octavos de final, un resultado que generó fuertes reacciones entre la afición ecuatoriana, incluidas acusaciones de presunto sabotaje y hasta amenazas, así como exigencias de que el partido se repitiera “en condiciones justas”.

Por eso, cuando México cayó después ante Inglaterra, muchos ecuatorianos, Jaramillo entre ellos, lo tomaron como una especie de revancha simbólica. La conductora no solo celebró el pase de Inglaterra a cuartos de final, sino que lanzó una serie de comentarios directos contra los mexicanos que rápidamente se viralizaron.

Alejandra Jaramillo “Yo quería una cosa para dormir tranquila hoy. No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao, bye, sayonara”

Las palabras generaron una ola de indignación entre los aficionados mexicanos, quienes las tomaron como una falta de respeto hacia la selección y sus seguidores, encendiendo la mecha de todo lo que vino después.

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¿Qué disculpas ofreció Alejandra Jaramillo tras la polémica con México?

Tras la ola de críticas que recibió en redes sociales, Alejandra Jaramillo publicó un video para ofrecer disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus comentarios sobre la eliminación de México. La conductora aseguró que nunca buscó faltar al respeto al público mexicano.

En su mensaje, reconoció que sus palabras pudieron interpretarse de una manera distinta a la que pretendía y expresó:

“Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras”. Alejandra Jaramillo

Jaramillo explicó que reaccionó desde su papel de aficionada de Ecuador tras la eliminación de su selección, pero aclaró que jamás tuvo la intención de atacar a México. “Nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación”, afirmó.

Funan a Alejandra Jaramillo / Redes sociales

¿Corrieron a Alejandra Jaramillo de Siéntese quien pueda tras la polémica con México?

A pesar de sus disculpas, este miércoles 22 de julio, el programa ¡Siéntese quien pueda! confirmó oficialmente que Alejandra Jaramillo dejaba de formar parte del elenco.

El encargado de comunicar la noticia fue Jorge Bernal, quien aprovechó una emisión para despedirse públicamente de la conductora y agradecerle el tiempo que compartió con el equipo.

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda!” Jorge Bernal

El conductor también reconoció el trabajo realizado por la ecuatoriana durante su permanencia en el programa: “Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público”.

Finalmente, el presentador le deseó éxito en los proyectos que emprenda en el futuro.

“De parte de toda la familia de ¡Siéntese quien pueda! y de We Love Entertainment le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”. Jorge Bernal

Aunque la producción nunca explicó públicamente el motivo de la decisión, el anuncio ocurrió apenas unas semanas después de la controversia que protagonizó la conductora.

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@sientesequienpueda Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público. De parte de toda la familia de Siéntese Quien Pueda y de We Love Entertainment, le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos. ♬ original sound - SienteseQuienPueda

¿Alejandra Jaramillo confirmó que salió de Siéntese quien pueda?

La propia Alejandra Jaramillo utilizó sus redes sociales para confirmar que su etapa en Siéntese quien pueda llegó a su fin, poniendo punto final a los rumores que circularon desde que dejó de aparecer en el programa.

La conductora agradeció el apoyo recibido durante las últimas semanas y reconoció que atravesó momentos emocionalmente complicados tras la polémica. Según explicó, guardar silencio durante este tiempo no fue sencillo.

“Yo otra vez, para también confirmar de este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese quien pueda”, expresó la presentadora en un video difundido en sus plataformas digitales.

La declaración llegó horas después de que Jorge Bernal, conductor del programa, informara durante la emisión que Jaramillo dejaba de ser parte del elenco regular del espacio de entretenimiento de Univision.

Alejandra Jaramillo se disculpa por burlarse de México / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo sobre las críticas por burlarse de México?

Uno de los temas centrales de su mensaje fue la polémica relacionada con sus comentarios tras la eliminación de México del Mundial 2026. La conductora aseguró que sus disculpas fueron sinceras y que nadie la obligó a ofrecerlas públicamente.

“Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas”, afirmó. También explicó que las palabras que compartió en aquel momento surgieron de manera personal y desde el corazón.

La ecuatoriana insistió en que nunca fue presionada para pedir perdón al público y quiso reiterar su postura:

“Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón”. Ale Jaramillo

Además, sostuvo que mantiene cada una de sus acciones y opiniones, aunque reconoció que comprendía que algunas personas se hayan sentido ofendidas por sus declaraciones relacionadas con el futbol y la eliminación de la Selección Mexicana.

A pesar de este difícil momento profesional, Jaramillo dejó claro que seguirá adelante con nuevos proyectos. Su mensaje lo cerró diciendo que ha superado situaciones aún más complicadas y que esta experiencia representa un nuevo aprendizaje en su vida.

“Me he levantado en otras ocasiones, de otras situaciones mucho peores”, señaló la conductora, quien también agradeció a su comunidad de seguidores por el respaldo recibido durante estas semanas.