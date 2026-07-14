¿Ale Jaramillo despedida de ‘SQP’ tras burlarse de México? Presentan a una nueva conductora tras polémica

“Las burlas de Alejandra Jaramillo hacia México tras la eliminación en el Mundial 2026 tuvieron consecuencias”. Al menos es lo que se dice en redes sociales luego de que la conductora se ausentara de su programa ‘Siéntese quien pueda’. ¿La despidieron? Esto se sabe.

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La conductora Alejandra Jaramillo se burló de México / Mezcalent/Redes sociales

¿Cómo fue que Alejandra Jaramillo se burló de México tras la eliminación del Mundial 2026?

Todo ocurrió cuando México fue derrotado por Inglaterra en el Mundial 2026, perdiendo así la oportunidad de pasar a cuartos de final. Alejandra Jaramillo se burló de este hecho como una forma de “vengarse”.

Y es que la conductora es de origen ecuatoriano. Dicho país fue eliminado de la Copa del Mundo en fase de grupos por el equipo tricolor. La también actriz se dijo muy contenta y tranquila con el destino final de la selección mexicana en la justa deportiva.

“Yo quería una cosa para dormir tranquila hoy. No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao, bye, sayonara”, expresó.

Aunque al principio simplemente hizo caso omiso de las críticas que generaron sus palabras, al final ofreció una disculpa pública. Dijo que su intención no fue ofender a nadie y afirmó que simplemente se dejó llevar por la pasión deportiva.

“Cuando México eliminó a mi país en el Mundial, yo me puse la camiseta de dar y recibir porque siempre he dicho que, en el fútbol, se gana y se pierde…Yo recibí todo tipo de comentarios. Cuando celebré la derrota de México… yo estaba intentando seguir con esa misma pasión. Se salió un poco de control, se pudo malinterpretar, pero, si les soy bien sincera, nunca hubo una ofensa”, declaró.

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Ale Jaramillo se disculpó por burlarse de México / Mezcalent/Redes sociales

Alejandra Jaramillo se ausenta de ‘Siéntese quien pueda’: ¿Fue despedida?

Algo que los fans notaron en la emisión más reciente de ‘Siéntese quien pueda’ fue la ausencia de Alejandra Jaramillo, quien es una de las conductoras estelares del programa. Al inicio, el resto de los conductores presentó a Jessica Rodríguez, una colaboradora de ‘Despierta América’.

No se mencionó nada acerca de Jaramillo. No obstante, estos detalles desataron todo tipo de teorías en redes sociales. La más sonada es que realmente la ecuatoriana fue despedida y Rodríguez tomará su lugar.

Y es que, cuando inició la polémica, mucha gente exigía su despido del programa. Afirmaban que una persona capaz de “ofender a México”, pese al apoyo que le dio en su momento, no es alguien bueno.

Hasta el momento, no se sabe si realmente abandonó el espacio televisivo. Entre las cosas que también se especula es que simplemente la famosa está de vacaciones. Esto se reforzó por un post que subió la famosa.

Dicha publicación data del pasado fin de semana y se le ve en la playa: “Nací en la provincia verde de Esmeraldas, al lado del mar, los mariscos, la salsa, el merengue, al lado de la felicidad. Qué infancia más hermosa me regalaron los papás caramelos, cada finde el plan era ese: Sua, Atacames, Casa Blanca, Tonsupa, y un ceviche o encocado frente al mar”, se lee.

¿Quién es Alejandra Jaramillo, la conductora que se burló de México?

María Alejandra Jaramillo López, mejor conocida como Alejandra Jaramillo o ‘la Caramelo’, es una influencer, actriz, modelo y conductora ecuatoriana.

Tiene 33 años.

Tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram.

Al menos de manera oficial, sigue siendo conductora de ‘Siéntese quien pueda’.

Está casada con Beta Mejía. Ambos ganaron el reality ‘¿Apostarías por mí?’.

Es madre de un hijo, producto de una relación anterior.

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