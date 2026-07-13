Critican a Gilberto Mora por hacer el “remo vikingo” tras la eliminación de México en el Mundial 2026: VIDEO

Hace unos días, Gilberto Mora recibió la ovación de sus compañeros de preparatoria por su graduación, aunque él no estuvo presente en la ceremonia.

Ahora, el futbolista pasó de las ovaciones a las críticas, luego de que fuera captado entre la afición noruega haciendo el tradicional festejo del “remo vikingo”, después de que la Selección Mexicana quedara eliminada del Mundial 2026. ¿Qué le dijeron a Gilberto Mora por este festejo? Te contamos.

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Gilberto Mora / Redes sociales

¿Qué le dijeron a Gilberto Mora por hacer el “remo vikingo” en el Mundial 2026?

Después del partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, se hizo viral un video en el que aparecía el futbolista mexicano entre la afición noruega haciendo el tradicional festejo del “remo vikingo”, que se ha vuelto tendencia durante el máximo torneo.

En el clip, Gilberto Mora aparece con una playera roja con un símbolo que parece ser la bandera de Noruega, por lo que los usuarios de redes sociales de inmediato supieron que estaba del lado de la selección de Erling Haaland.

De inmediato el video dividió opiniones en redes sociales, pues unos aficionados decían que un futbolista profesional no puede estar en calidad de aficionado apoyando a un equipo diferente al suyo.

Gilberto Mora con la afición noruega / Redes sociales

“Por eso son mexico como un jugador de selección va a festejar con otro país?”, dejaron ver algunos comentarios.

Por otro lado, un grupo diferente de seguidores expresaron que el jugador es libre de apoyar y estar en donde él prefiera mientras está en su tiempo e descanso y no tiene ningún compromiso, en este caso, con su selección.

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¿Qué es el “remo vikingo”?

El festejo de la selección noruega ha sido uno de los aspectos más memorables que ha dejado el Mundial 2026. La coordinación y unión entre jugadores y aficionados para hacer un gesto en conjunto llamó la atención de todo el mundo.

Pero el gesto tiene un trasfondo histórico, pues según National Geographic, hace referencia a la Era Vikinga, un periodo entre los siglos VIII y XI, cuando los pueblos nórdicos navegaban en grandes embarcaciones para explorar, comerciar y, en algunos casos, conquistar o establecer asentamientos en distintos territorios de Europa.

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Los jugadores de Noruega haciendo el remo vikingo con toda la afición en el estadio después eliminar a Brasil y avanzar a cuartos de final🇳🇴❤️



Erling Haaland tiene mucha aura✨ pic.twitter.com/UAh9nuUyyU — Roberto Haz (@tudimebeto) July 5, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora?

El futuro del joven mexicano era incierto hasta hace unos días, pues se consideraba la idea de que su próxima etapa estaría en el futbol europeo.

Sin embargo, se confirmó que permanecería con los Xolos de Tijuana para la próxima temporada del futbol mexicano.

El Apertura 2026 dará inicio el jueves 16 de julio, y precisamente ese día está programado el debut de los Xolos frente a los Tigres, a las 21:00hrs en la cancha del Estadio Caliente.

Gilberto Mora actualmente está en un periodo vacacional luego de su participación en el Mundial 2026, por lo que es poco probable que juegue este partido. No obstante, se volverá a integrar al equipo en las próximas semanas para volver a jugar lo antes posible.

La incertidmbre sobre el futuro de Gilberto Mora se intensificó por la petición que recibió de una actir de Netflix.

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