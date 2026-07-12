Larissa Riquelme: Así luce actualmente “la novia del mundial” de Sudáfrica 2010

El Mundial 2026 ha dejado momentos memorables, como la despedida de Cristiano Ronaldo del máximo torneo de futbol, pero también ha despertado la nostalgia entre los aficionados al recordar algunas de las figuras que marcaron ediciones anteriores.

Una de ellas es Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que durante el Mundial 2010 conquistó con su belleza a millones de aficionados y fue bautizada como “la novia del mundial”. A 16 años de aquel torneo, muchos se preguntan cómo luce actualmente. Aquí te contamos.

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Larissa Riquelme en 2010 / Redes sociales

¿Quién es Larissa Riquelme y por qué la llamaron la “Novia del Mundial” en 2010?

Larissa Riquelme es una modelo, influencer y presentadora paraguaya. Nació en la capital paraguaya, Asunción e 1985 y al día de hoy, tiene 41 años de edad.

El nombre de Larissa Riquelme se volvió mundialmente popular durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se difundieron fotografías de la modelo apoyando y festejando los triunfos de su selección en el torneo.

De inmediato, por su belleza y su forma de alentar a Paraguay, acaparó la atención no solo de los aficionados, sino también de la prensa. Su rostro se veía en todas las cadenas de televisión, por lo que fue apodada “la novia del mundial”.

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Larissa Riquelme en 2010. / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente Larissa Riquelme?

El 2010 fue el inicio de su popularidad internacional. Aunque en ese entonces apenas se consolidaban las redes sociales, Larissa Riquelme se hizo de fieles seguidores que estaban al pendiente de sus proyectos.

A 16 años del Mundial de Sudáfrica, la paraguaya hoy sigue activa en redes sociales, tan solo en Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores y se define como una ‘influencer de estilo’.

Su vida aún gira en torno al futbol, pero de una forma diferente, puesto que ahora es comentarista y colabora con la cadena paraguaya ‘Unicanal’, cubriendo eventos deportivos y partidos de la selección de Paraguay.

Durante el Mundial 2026 ha tenido una amplia presencia en las transmisiones y redes sociales del canal, con entrevistas y cápsulas de sus experiencias al interior de los estadios.

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Así luce Larissa Riquelme a 16 años del Mundial 2010

La apariencia de Larissa Riquelme no ha tenido grandes cambios, a pesar de que ya tiene 41 años y han pasado 16 desde que se convirtió en un fenómeno internacional.

La modelo paraguaya continúa activa en redes sociales, donde comparte fotos de su día a día, sus proyectos profesionales y rutinas de ejercicio.

De hecho, hace apenas unos días volvió a aparecer en la televisión durante una transmisión de TV Azteca para hablar sobre la eliminación de la Selección de Paraguay.

Hace algunos años, la modelo expresó públicamente su molestia luego de que se filtraran imágenes de su proceso de lipoescultura.

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