Filtran VIDEO de periodista del Mundial 2026 ¿presuntamente consumiendo sustancias ilegales?: “Polvo en nariz”

El Mundial 2026 está a solo nueve días de terminar finalmente, luego de casi un mes de haberse inaugurado. No solo los jugadores han sido protagonistas de este torneo, si no también todos los periodistas que lo han cubierto. Recientemente filtraron el video de un reportero que... ¿fue visto en una situación comprometedora?

México y su desempeño en el Mundial 2026 / Imagen generada con IA

¿Quién es el periodista español acusado de presuntamente consumir sustancias ilegales?

El video que ahora sorprende las redes sociales es perteneciente a la Cadena COPE, una conocido medio español que ha cubierto lo ocurrido en el Mundial 2026, especialmente este día que jugó España ante Bélgica.

En dicha transmisión aparece Juanma Castaño, un reconocido periodista español, junto a Nacho García: el protagonista de esta curiosa historia.

Aunque el programa trataba meramente de lo acontecido en el Mundial, varios internautas captaron algo diferente en el semblante de García. ¿Qué pasó después?

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Periodista tras presunto consumo de sustancias / Redes sociales

¿Por qué acusan a periodista de presuntamente consumir sustancias ilícitas en el Mundial 2026?

En redes comenzó a hacerse viral el momento en el que participa Nacho García en una transmisión de la cadena COPE correspondiente al Mundial 2026, espacio donde hablaría de lo más sobresaliente.

Lo que internautas comenzaron a notar fue la presencia de algo blanco que se encontraba a un lado de su nariz, muchos lo asociaron a una sustancia ilícita, pero todo quedó como especulación:



“Tremendo polvo en la nariz”,

"¿A poco ya aceptan las drog...?” y,

“Hasta los ojos estaban en otro lado”.

Otros internautas decidieron defender al comunicador, ya que creen solo se trataba de un bloqueador u otro producto que pudo manchar su cara de color blanco. Al final, aseguran que recibió un mensaje para que “se limpiara”.

Te dejamos el video.

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Un periodista español salio a hablar del mundial

Pero se ve que miro tenis porque tenia terrible raquetazo en la nariz



(Encima se limpia en camara ☠️☠️) pic.twitter.com/QUDC2oDN7h — ElBuni (@therealbuni) July 10, 2026

¿Quién es Nacho García y cuál es su trayectoria en el periodismo?

Ignacio “Nacho” García es un periodista deportivo, locutor y narrador español con más de 20 años de trayectoria internacional en medios de comunicación.

Actualmente está radicado en Miami, Estados Unidos, donde se ha consolidado como un comunicador especializado en la cobertura de grandes eventos deportivos norteamericanos y futbol a nivel global.

En sus redes sociales, García se describe también como participante activo y periodista de la MLS, la primera división de futbol de los Estados Unidos.

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