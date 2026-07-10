Shakira explota por el uso indebido de su imagen con IA, ¿qué fotos eran? “Mis fans saben reconocer la realidad”

Hace unas semanas, surgieron rumores de un supuesto romance entre Shakira y Manuel García-Rulfo, a causa de unas fotografías en lo que parecía ser una cita romántica.

La colombiana se ha vuelto tendencia en las últimas horas, después de publicar en sus redes sociales un comunicado en el que expresa su rechazo hacia imágenes de su persona supuestamente creadas con inteligencia artificial. ¿Qué dijo la cantante al respecto? Te contamos.

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Shakira / Redes sociales

¿Qué dice el comunicado de Shakira sobre las imágenes creadas con IA?

Shakira emitió un comunicado en redes sociales, tanto en inglés como en español, en el que expresó su molestia por el uso de inteligencia artificial para crear contenido con su imagen sin autorización, tanto con fines comerciales como para alimentar polémicas.

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado.” Shakira

La cantante aseguró que es consciente de que esta herramienta forma parte del entorno digital actual. Sin embargo, dejó claro que no está de acuerdo con que su apariencia sea utilizada para lucrar o difundir rumores sobre situaciones con las que no tiene ninguna relación.

Además, detalló que su equipo ha identificado imágenes de campañas publicitarias de marcas con las que no mantiene ningún contrato, así como otras en las que aparece junto a personas con las que nunca ha estado en la vida real.

Finalmente, informó que sus colaboradores ya trabajan para retirar todo ese contenido manipulado y aseguró que se siente tranquila, porque confía en que sus fans saben distinguir la realidad.

“Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial.” Shakira

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Comunicado de Shakira sobre el uso de IA / Captura de pantalla

¿A qué imágenes de Inteligencia artificial se refiere Shakira?

En el comunicado, la cantante no especificó cuáles son las imágenes que ha identificado. Sin embargo, hace unas semanas se difundieron fotografías en las que supuestamente aparecía junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en un hotel de Los Ángeles, lo que desató rumores sobre una posible relación amorosa entre ambos.

Esa información nunca fue confirmada por ninguna de las dos partes y permaneció únicamente en calidad de rumor. Aun así, las imágenes siguen circulando en internet, por lo que el reciente comunicado de Shakira despertó dudas entre sus seguidores, quienes se preguntan si también se refiere a esas fotografías.

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Shakira junto al actor mexicano manuel garcia-rulfo luego de salir de cenar en el sunset tower hotel de west hollywood! #shakira pic.twitter.com/PS9DdMRarD — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) June 17, 2026

La participación de Shakira en el Mundial 2026

A la estrella colombiana se le ha visto con frecuencia en los partidos del Mundial 2026 desde la inauguración del torneo, a los que ha asistido acompañada de sus hijos, Sasha y Milan.

Shakira fue la encargada de interpretar el tema oficial del Mundial 2026, titulado ‘Dai Dai’, con el que sumó su cuarta participación musical en este torneo. Estas son las canciones que la colombiana ha interpretado en los Mundiales:



‘Hips Don´t Lie’ - Alemania 2006

‘Waka Waka’ - Sudáfrica 2010

‘La La La’ - Brasil 2014

Durante el Mundial 2026 no se ha salvado del escándalo, pues durante la inauguración surgió la teoría de que Shakira fue sustituida por su “doble”.

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