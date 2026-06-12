¿Shakira sí usó una doble? La cantante colombiana reacciona tras triunfo de México vs. Sudráfrica: FOTOS

La participación de la cantante colombiana Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. Lo que parecía una presentación icónica de la intérprete, pronto cambió a una serie de críticas y dudas sobre una presunta “doble”. ¿Cómo respondió ella?

Shakira habría sido sustituida en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Por qué comenzaron los rumores de una presunta doble de Shakira en el Mundial 2026?

Shakira, junto a Maná, Danny Ocean, Belinda, J Balvin y Burna Boy, fueron los encargados de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 (ante una denuncia de reportera tras presunto acoso), y aunque el show fue entretenido para muchos, otros notaron un ligero detalle.

La actuación de la cantante colombiana generó miles de especulaciones ya que, según internautas, se trataba de una presunta doble. Usuarios se pusieron a analizar videos y fotografías de la presentación y aseguraban haber encontrado diferencias físicas entre la artista y quien se presentó en el escenario.

Entre los argumentos más repetidos se encuentran:



Exceso de maquillaje,

Ojos cubiertos por lentes,

Tono del cabello y,

Diferencia en la estatura.

Otros usuarios afirmaron que los movimientos de baile no parecían corresponder al estilo característico de Shakira, dividiendo a millones de personas.

Te puede interesar: ¿Venga la alegría engañó al público con un “Grupo Mojado pirata”? En redes llueven críticas por show “barato”

¿Cómo respondió Shakira a las críticas sobre su presunta doble en el Mundial 2026?

Horas después de que los rumores comenzaran en torno a la presentación musical de Shakira en el Mundial 2026 (partido que México ganó con gol de Raúl Jiménez), la intérprete respondió, no de manera directa, pero sí con una serie de fotografías que intentaron “calmar las aguas”.

La colombiana publicó imágenes acompañada de los otros artistas que estuvieron presentes en la inauguración, una manera de “responder” a quienes señalaron su presunta ausencia.

Algo que siguió llamando la atención fue que Shakira continuó posando con los lentes negros, por lo que ahora la conversación no se centró en su presunta “doble”, si no en si tenía algún problema en sus ojos.

La propia Shakira también mandó una felicitación a la Selección Mexicana por su triunfo ante Sudáfrica: “ Felicidades, México. Estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día tan inolvidable ”.

Lo cierto es que, gracias a dichas imágenes, Shakira ha detenido los ataques de internautas y los comentarios ya soy de apoyo hacia ella.

Lee: Nodal aparece cara a cara con su doble ¿Sí son iguales? Video

Shakira y cantantes de la inauguración Mundial 2026 / IG: shakira

¿Habrá ceremonia de inauguración en Estados Unidos por el Mundial 2026?

El Mundial 2026 es una organización compartida, ya que México, Estados Unidos y Canadá se unieron para ser sedes de la justa mundialista. Mientras en la ceremonia llevada a cabo en el Estadio Ciudad de México se vieron a artistas como Kenia Os y Alejandro Speitzer, los demás países tendrán su propio espectáculo.

Este viernes 11 de junio se vivirán la de EUA y Canadá. Te dejamos los artistas que estarán en cada una:

Estados Unidos:



Katy Perry,

Future,

Lisa (de Blackpink),

Rema y,

Anitta.

Canadá:



Michael Bublé,

Alessia Cara,

Alanis Morissette, entre otros.

La ceremonia inaugural en Canadá comenzará aproximadamente a las 11:45 de la mañana, hora del centro de México.

Por su parte, la de Estados Unidos se tiene planeado que inicie pasadas las 17:30 hrs, también en tiempo del centro de México.

Minutos antes de la ceremonia inaugural en México, un aficionado extranjero colapsó a las afueras del recinto, noticia que acaparó la atención en redes sociales.

Tal vez te interese: ¿Abelito sufrió un accidente durante grabaciones del Mundial 2026? VIDEO con Aldo de Nigris preocupa a fans