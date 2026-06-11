¿Aficionado muere antes de la inauguración del Mundial 2026? Reportan en redes desvanecimiento de un fan: VIDEO

Luego de que un aficionado muriera en el Estadio Ciudad de México durante el México vs Portugal de hace unos días, nuevamente la preocupación surge en torno al Coloso de Santa Úrsula.

La emoción por el arranque del Mundial 2026, el cual arrancará con un México vs Sudáfrica, ha vivido un tenso momento minutos antes del gran inicio, pues se reportó que un aficionado se habría desvanecido en plena entrada. ¿Qué pasó exactamente?

Aficionado sufre desvanecimiento previo al México vs Sudáfrica / Canva

¿Quién es el aficionado que se desvaneció previo al inicio de la Mundial 2026?

La previa al gran partido de México vs Sudáfrica que dará inicio al Mundial 2026, ha tenido una noticia preocupante en redes sociales, pues se reportó que un fan se desvaneció a las afueras del estadio.

Aficionado sufre infarto, previo a inauguración del Mundial, tras su ingreso al estadio. Un hombre de casi 40 años se desvanece tras pasar el acceso al coloso de Santa Úrsula. X: Carlos Guzmán Martín

Se ha manejado en redes sociales que el aficionado sería originario de Alemania, pero dicha información no ha sido confirmada de manera oficial. Además, otros medios indican que el aficionado tendría 65 años de edad.

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Aficionado se desvanece previo al México vs Sudáfrica del Mundial 2026 / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del aficionado que sufrió infarto previo al México vs Sudáfrica?

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió en las inmediaciones de la Puerta 1 del Estadio Ciudad de México durante las horas previas al México vs Sudáfrica de este 11 de junio.

Videos difundidos por asistentes muestran a elementos de emergencia brindando atención médica a una persona que se encontraba tendida sobre el suelo. En las imágenes también se observa a paramédicos realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según información de OEM, el aficionado se encuentra estable, luego de que su acompañante revelara que quedó en un difícil susto:

Después de lo sucedido, su familiar prefirió no hablar respecto a lo ocurrido, pero sí confirmó a ESTO que ‘está bien’, antes de retirarse rumbo a la inauguración del torneo de selecciones más importante del planeta. OEM

Sin más información por el momento, se espera que próximamente salgan más detalles a la luz, pues esto ha generado varias especulaciones entre internautas.

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Aficionado sufre infarto, previo a inauguración del #MundialFIFA



Tras su ingreso al estadio Azteca, #EstadioCDMX un hombre de casi 40 años se desvanece tras pasar el acceso al coloso de Santa Ursula en Puerta 1



Es llevado a Cardiología pic.twitter.com/ahXKmJQN9r — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) June 11, 2026

¿Cuándo serán los próximos partidos de México en el Mundial 2026?

Luego de jugar contra Sudáfrica este jueves 11 de junio, México tendrá otros dos partidos para completar la fase de grupos.

Los próximos juegos de la selección nacional serán:



México vs Corea del Sur : Se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara el próximo 18 de junio, en punto de las 19:00 hrs.

: Se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara el próximo 18 de junio, en punto de las 19:00 hrs. México vs Chequia : Volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México el 24 de junio, en esa ocasión, también a las 19:00 hrs.

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