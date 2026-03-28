México vs. Portugal: Reportan la muerte de un aficionado previo al partido entre ambas Selecciones; esto se sabe

La tarde de este sábado 28 de marzo, se llevará a cabo la re-inauguración del Estadio Banorte con el encuentro amistoso entre la Selección mexicana y la Selección de Portugal. Sin embargo, la tragedia no tardó en hacerse presente. A unos minutos de que inicie el encuentro, las autoridades informaron que, lamentablemente, murió un aficionado.

Muere aficionado en partido México vs. Portugal / FOTO: Jessica Luna IG: @miseleccionmx

¿Cómo fue la muerte de un aficionado en el partido de México vs. Portugal en el Estadio Banorte?

De acuerdo con un comunicado en X de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una persona que se encontraba en estado de ebriedad y se situaba en los palcos del Estadio Banorte, se intentó bajar al primer nivel brincando por la parte externa, lo cual provocó que se cayera.

Pese a que el personal médico lo auxilió rápidamente, confirmaron su lamentable muerte. Al momento, no se han brindado más detalles.

“En la zona de palcos del Estadio, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

¿Qué foto se filtró tras reportarse la muerte de un aficionado en el partido de México vs. Portugal?

Tras darse a conocer esta lamentable noticia, Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, dio a conocer, a través de su cuenta oficial de X, un par de fotografías del lugar del que cayó el aficionado, así como sus restos cubiertos en una lona gris. Asimismo, reportó que las autoridades ya se encuentran “en el punto”.

“AFICIONADO EBRIO se MATA en el ESTADIO AZTECA. Un aficionado q acudió al juego de @miseleccionmx vs @selecaoportugal y que estaba en la zona de palcos, intentó bajar del 2º al 1er nivel por la parte externa, pero cayó y se mató. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya trabajan en el punto”. Carlos Jiménez

Así lo mostró Carlos Jiménez:

Carlos Jiménez publica fotos del aficionado que murió previo al partido de México vs. Portugal / X: @c4jimenez

Eso no es todo, el periodista de nota roja compartió otra pertubardora fotografía del cuerpo de la persona que falleción sin la lona que lo cubría. Además, dio más información sobre qué habría llevado a dicho sujeto a tomar la decisión de saltar del segundo nivel.

C4 Jiménez “POR AHORRARSE TIEMPO para IR al BAÑO… SE MATÓ en el AZTECA. Adrián Gómez, de 26 años, es el aficionado ebrio que se mató en el juego de @miseleccionmx. Una acompañante contó que iba al baño, pero al ver que tardaría en la rampa, se trepó a un muro… y cayó 14 mts. @FiscaliaCDMX indaga”.

POR AHORRARSE TIEMPO para IR al BAÑO… SE MATÓ en el AZTECA

Adrián Gómez, de 26 años, es el aficionado ebrio q se mató en el juego de @miseleccionmx

Una acompañante contó q iba al baño, pero al ver q tardaría en la rampa, se trepó a un muro… y cayó 14 mts.@FiscaliaCDMX indaga pic.twitter.com/91pYBTOTM1 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 29, 2026

¿Quién fue el aficionado que murió en el partido de la Selección Mexicana y la Selección de Portugal?

Hace unos minutos reportaron que, presuntamente, se llamaba Adrián y tenía aproximadamente 27 años. Además, medios de circulación nacional informaron que supuestamente habría caído cerca del tunel 51 del Estadio Banorte.

Al momento, se desconocen más datos de la persona que, lamentablemente, perdió la vida previo al encuentro amistoso entre la Selección mexicana y la Selección de Portugal.

Al momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha emitido una postura al respecto debido a que no cuenta con información confirmada, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tampoco ha proporcionado nuevos detalles. El área donde cayó el aficionado, ubicada en la zona de palcos, fue asegurada y delimitada por los peritos encargados.

¿Dónde ver el partido amistoso entre México vs. Portugal?

El partido amistoso entre México vs. Portugal sí se puede ver en varias opciones en México:

TV abierta:



Canal 5 (Televisa)

Azteca 7 (TV Azteca)



TV de paga:



TUDN



Streaming:



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