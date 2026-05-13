El actor de ‘La CQ’, Harold Azuara, de luto tras la muerte de su padre: “Arrepentido de no abrazarlo más”

El actor y cantante Harold Azuara, recordado por su papel de “Monche”, en La CQ, una de las series juveniles más famosas de México, reveló hace unas horas, la muerte de su padre, uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Te contamos los detalles.

Harold Azuara y su padre, Antonio Azuara / Redes sociales y canva

¿Cómo anunció el actor Harold Azuara la muerte de su padre?

La noticia fue compartida por Harold Azuara en su cuenta oficial de TikTok, mediante un video que el actor y cantante compartió con sus seguidores, citando un comentario hecho por su padre, Antonio Hazuara Miran, en dicha plataforma.

El mensaje de su padre decía: “ Te amo hijo, a mí me gusta mucho tu música ”.

Harold, contó que el comentario de su padre lo hizo el 5 de mayo, pero de manera repentina, el fallecimiento del Sr. Antonio ocurrió el 6 de mayo:

Este comentario me lo dejó mi papá el 5 de mayo en la tarde, subí un video contando que me emocionaba mucho sacar mi álbum. (...) Y mi papá murió el 6 de mayo. Harold Azuara

Miles de comentarios se han publicado en el TikTok, la gran mayoría con palabras de aliento y apoyo al difícil momento que vive el intérprete mexicano.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Harold Azuara asegura que Litzy los traicionó. ¿Por eso no llegó a la final?

Harold Azuara anuncia muerte de su padre / TikTok: haroldazuara

¿Cómo se despidió el actor mexicano Harold Azuara, de su fallecido padre?

El video del actor Harold Azuara, más allá de revelar la triste muerte de su padre, trató de contar algunas de las anécdotas que vivieron juntos.

Además, el actor se sinceró y mostró arrepentimiento, pues asegura “le faltó mostrar más su afecto":

“ Lo extraño mucho, me quedo arrepentido de no abrazarlo más ”, dijo Harold.

El joven explicó que, tras conversar con su psicóloga, entendió que expresar sus sentimientos podría ayudarle a iniciar un proceso de sanación. Por ello decidió grabar el video.

Por último, confesó que en los últimos días su actitud no ha sido la mejor, y que hasta podría rayar en lo “grosero”, pues un tema complicado y repentino:

Me he encontrado gente en la calle y yo he sido grosero, no he podido tener buena cara, pero son momentos difíciles. Fue muy repentino todo, nunca había pasado algo así. Estoy intentando ser fuerte, pero a veces tengo días muy malos. Harold Azuara

Al momento, Harold Azuara no ha hecho referencia a las causas de la muerte de su padre, y tampoco dijo que revelará más detalles.

Lee: Ferka y Harold Azuara se hacen de mensajes en redes tras pleito en MasterChef: “Deberían sacar eso en TV”

@haroldazuara Respuesta a @Antonio Azuara Miran Te amo para siempre ♬ sonido original - haroldazuara

¿Quién es Harold Azuara y a qué se dedica?

Harold Azuara es un actor mexicano reconocido por participar en diversas producciones televisivas enfocadas al público infantil y juvenil.

Su popularidad llegó en 2012, cuando se integró a la serie juvenil La CQ, donde dio vida al personaje de Ramón “Monche” Barragán. La producción se mantuvo al aire hasta 2014 y se convirtió en uno de los proyectos más representativos de su carrera.

Además, el actor tuvo participaciones constantes en programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, dos de las emisiones más populares de la televisión mexicana. También formó parte del reality culinario MasterChef Celebrity.

Ahora, el actor incursiona en el mundo de la música, preparando nuevos proyectos para su gran comunidad de seguidores.

Tal vez te interese: Circula video en redes sociales de ¡Cómo ha crecido ‘Monche’ de ‘La CQ’!