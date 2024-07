MasterChef Celebrity: Harold Azuara asegura que Litzy los traicionó. ¿Por eso no llegó a la final?

Hace unas semanas, Harold Azuara fue eliminado de MasterChef Celebrity. Recordemos que el actor se enfrentó a un duro reto de eliminación contra las tres mujeres que quedan en la competencia, quienes han demostrado su gran habilidad culinaria.

En ese capítulo previo a la eliminación, Harold se molestó con Litzy debido a que lo bajó del balcón y tuvo que entrar al reto de eliminación, aunque su equipo había ganado.

Luego de su eliminación, Harold se sintió traicionado y comenzó a hablar sobre ‘las trampas’ de sus compañeros, destacando que Laura Bozzo tenía razón al decir que en esta temporada había “hipócritas”.

Harold Azuara fue el eliminado de MasterChef Celebrity / Masterchef Celebrity

Harold Azuara revela que se sintió traicionado por Litzy

El joven actor estuvo como invitado en el programa de radio de Yordi Rosado en Exa FM y aseguró que varios de sus compañeros le jugaron mal y por eso no pudo llegar a la final.

Yordi le cuestionó quién de los participantes le hizo la peor traición, a lo que respondió: “A mí me tocó la de Litzy. Litzy me traicionó, pero creo que es parte del juego. Tienes que tener esta malicia a veces… para mí fue Litzy la que más me sorprendió”.

Harold mencionó que este tipo de programas no solamente implica ser un experto en la cocina, sino también tener diversas estrategias.

Harold Azuara también reveló quién quiere que gane MasterChef Celebrity

Yordi también le preguntó a Harold a quién le gustaría ver como el gran ganador de esta temporada, a lo que sin ningún tapujo mencionó:

“Yo quiero que gane Rossana Nájera, porque es una tipaza y cocina delicioso. Yo creo que es la más linda de todos. Nunca la vi meterse en problemas con nadie”. Harold Azuara

Finalmente, Azuara mencionó que dentro del reality show logró formar fuertes relaciones de amistad, como la que tiene con Laura Bozzo, Rafa Balderrama y Ernesto Cázares.

