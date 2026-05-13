Asesinato de Valeria Márquez: ¿Detuvieron a Vivian, sospechosa del crimen? Esto se sabe a un año del caso

Este miércoles 13 de mayo, se cumple el primer aniversario luctuoso de Valeria Márquez, una influencer de 23 años originaria de Jalisco. Su muerte causó mucha conmoción en su momento debido a la brutalidad con la que se llevó a cabo.

Y es que la joven fue víctima de un ataque mientras realizaba una transmisión en vivo en su salón de belleza. En aquel entonces, se señalaba a su amiga, Vivian, como la presunta autora intelectual del hecho. A un año de los hechos, te contamos qué ha pasado con el caso y qué ha hecho Vivian en todo este tiempo.

Amiga de Valeria Márquez / Redes sociales

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¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez?

El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, influencer de 23 años, se encontraba realizando una transmisión en vivo para Tiktok. La joven se encontraba grabando desde su salón de belleza, ubicado en su natal Zapopan, Jalisco.

Durante la emisión, Valeria expresó sus deseos de irse del lugar. No obstante, su trabajadora le insistió en que se quedara, ya que, dentro de poco, llegaría un repartidor con un supuesto regalo costoso. La creadora de contenido también comentó que su amiga, Vivian, le estaba pidiendo que no abandonara el sitio.

“Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende..., porque me tengo que ir”. Valeria Márquez

Poco después, llegó una persona a bordo de una motocicleta, entró al local, preguntó por ella y le entregó un café. Al poco tiempo, ingresó otro repartidor que le entregó un peluche en forma de cerdito. Posteriormente, entraría un tercer sujeto que volvería a preguntar por ella. Este último, le disparó en al menos tres ocasiones, provocándole la muerte.

Tras el ataque, el criminal escapó y la persona que la estaba acompañando apagó la transmisión en vivo. De acuerdo con reportes oficiales, la autopsia arrojó que la joven murió al recibir impactos de bala en cráneo, tórax y abdomen.

Valeria Márquez / Redes sociales

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¿Detuvieron a Vivian tras la muerte de Valeria Márquez?

Luego de que el asesinato de Valeria Márquez se hiciera tendencia en redes sociales, muchos internautas comenzaron a señalar a Vivian como la presunta “autora intelectual” del crimen. Las especulaciones arrojaban que Vivian, presuntamente en complicidad con la empleada de Valeria, orquestó todo.

Los defensores de esta teoría argumentan que ambas le insistieron a la joven para que se quedara en el lugar, además de que la empleada habría reaccionado “con tranquilidad” y solo se enfocó en apagar el en vivo.

Incluso se llegó a mencionar que, si bien Vivian y Valeria eran amigas, hubo un tiempo en que se dejaron de hablar por una fuerte pelea, por lo que se dijo que todo podría haber sido una “venganza personal”. En aquel entonces, Vivian negó las acusaciones y dijo que Márquez era alguien muy especial para ella.

“La trabajadora terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo como el que fue el día de hoy. Hay que tener un poco más de empatía. Mi werita preciosa. Te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo, mi Barbie”. Vivian de la Torre

Pese a las sospechas que surgieron en redes sociales, las autoridades no encontraron elementos para iniciar una investigación en su contra, por lo que Vivian ha podido seguir su vida con normalidad. Lo mismo ocurrió con la empleada que estaba con Valeria al momento de los hechos. Hasta ahora, no hay detenidos.

Le arrebatan la vida a Valeria Márquez, a los 23 años / IG: @v___marquez

¿Qué dijo Vivian por el aniversario luctuoso de Valeria Márquez?

Vivian ya olvidó a Valeria Márquez, o al menos eso es lo que se dice en redes sociales. Y es que la joven, hasta el momento, no ha hecho comentarios sobre la muerte de su amiga.

De hecho, su última historia de Instagram fue un video sobre la masculinidad: “El verdadero currículum de un hombre, es la mujer que trae y cómo la trae”, se lee.

Se desconoce qué ha hecho tras el deceso de Valeria, por lo poco que se sabe, continúa generando contenido en internet y hace algunos meses abrió su propio salón de belleza, algo que fue muy controversial.

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