Muere actriz, cantante mexicana e ícono del teatro, a los 32 años: ¿Cuál fue su última aparición en redes?

A unos días de la muerte de Linda Porto, actriz de la Época de Oro del Cine mexicano, una nueva tragedia enluta a la escena nacional. La comunidad artística mexicana sufre una gran pérdida, pues se confirmó recientemente la muerte de una querida actriz de teatro y cantante, a los 32 años de edad. El anuncio generó tristeza y revivieron su última publicación en redes sociales. ¿De quién se trata?

Silueta y moño / Canva

¿Qué actriz y cantante mexicana murió el 11 de mayo?

Se trata de Pamela Marisa Melo Elbiorn, una famosa actriz mexicana de teatro, cantante y promotora cultural regiomontana.

Tras darse a conocer la noticia, distintas figuras de la escena teatral y organizaciones culturales expresaron sus condolencias por la pérdida de Pamela, recordando también su trayectoria en la escena.

“ Que en paz descanse, Pamela Marisa. Muere joven actriz de Monterrey, quien participó en varias puestas en escena, entre ellas ‘Dama de Horror’ y ‘Ana Frank’ ”, escribió Renán Moreno, director de teatro.

Así son muchos los comentarios de colegas que le expresaron su admiración y condolencias a la familai de la intérprete fallecida.

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Pamela Marisa, actriz mexicana que murió / IG: pamelamarisa_mx

¿Cuál fue la última publicación de la fallecida actriz mexicana, Pamela Marisa?

Hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento de Pamela Marisa, ni se ha informado si padecía alguna enfermedad.

En sus redes sociales, tampoco había contenido muy reciente publicado. Su post más reciente fue del 24 de marzo, es decir, hace casi un mes y medio de su lamentable muerte, algo que ha generado especulaciones.

En dicha publicación, Pamela mostraba una actividad que protagonizó aquel día, en la que se le ve grabando un pequeño fragmento para una famosa universidad de Monterrey.

Aunque no tiene muchos comentarios, en las últimas horas internautas ya se han dado cita para darle el adiós: “ Q.E.P.D. ” y emojis de tristeza son algunas de las expresiones de usuarios.

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Última publicación de la actriz Pamela Marisa / IG: pamelamarisa_mx

¿Quién fue Pamela Marisa y cuál fue su trayectoria?

Además de participar en distintas puestas en escena, Pamela Marisa Melo destacó por impulsar proyectos enfocados en el crecimiento del teatro en Monterrey.

Fue fundadora de Puro Teatro Mty, iniciativa creada con el objetivo de promover las artes escénicas, generar comunidad entre artistas y acercar nuevas audiencias al teatro local.

En 2023, Pamela Marisa recibió el Premio Mujer Tec en la categoría Arte y Gestión Cultural, reconocimiento otorgado por el Tecnológico de Monterrey a mujeres destacadas por su impacto profesional y social.

La actriz y promotora cultural fue reconocida por generar alianzas estratégicas con diversos recintos culturales de Monterrey y por impulsar el desarrollo de audiencias que permitieran hacer más sustentable la industria teatral.

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