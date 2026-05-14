¡Olivia Collins piensa en el retiro! Esto dijo la actriz sobre dejar la actuación; ¿se va de los escenarios?

Olivia Collins dio a conocer si ya tiene planeado retirarse de la actuación tras décadas de trayectoria, ¿qué dijo la actriz de Como en el cine? Te contamos todos los detalles.

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Olivia Collins habla del momento en que dejaría la actuación. / Redes sociales

¿Cuántos años tiene Olivia Collins?

Olivia Collins es una actriz mexicana nacida el 11 de diciembre de 1957 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 68 años. Constryó una trayectoria en televisión y cine desde la década de 1980, etapa en la que comenzó a participar en producciones de gran alcance dentro de la televisión mexicana.

Durante varios años, Olivia Collins formó parte de distintas telenovelas de Televisa, entre ellas Angélica, Dulce desafío, María José y Te sigo amando, donde interpretó distintos personajes a lo largo de su carrera. En 1998 se integró a TV Azteca y apareció en producciones como El candidato y Como en el cine, compartiendo créditos con actores como Lorena Rojas, Mauricio Ochmann y Ninel Conde.

En 2001 anunció una pausa en su carrera y se mudó a Santiago de Compostela junto a su esposo. Tiempo después retomó proyectos en televisión, incluyendo la telenovela Soñar no cuesta nada y posteriormente Dos hogares. Más adelante participó en el musical “Qué rico mambo” y en 2017 regresó a las telenovelas con El Bienamado, producción de Nicandro Díaz.

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Olivia Collins revela cómo enfrenta el paso del tiempo y si piensa retirarse. / Foto: IG/oliviacollinsmx

¿Olivia Collins se retira de la actuación?

Olivia Collins confesó durante una entrevista con De primera mano que la idea del retiro ha pasado por su mente en distintas etapas de su carrera artística y aseguró que es una decisión que considera con seriedad.

“Ay, claro que me ha pasado muchas veces. Sí, digo: ‘Ya, a ver qué sigue, qué más puedo hacer, cuánto más puede hacer”, comentó al hablar sobre el ritmo de trabajo que implica mantenerse activa dentro del medio del espectáculo después de varias décadas de trayectoria. La actriz explicó que, aunque disfruta de su profesión, también cree que llega un momento en el que es importante priorizar el bienestar personal y saber cuándo detenerse.

“Creo que retirarse con dignidad es bien importante y saber hacerlo cuando ya de verdad quieres también tu espacio. La vida de nosotros es cantar, actuar y hacerlo, ¿no? Pero llega un momento en que ya tantos horarios, tantas cosas, o sea, tu vida siempre sube y baja”. Olivia Collins.

En ese sentido, Collins aseguró que le gustaría retirarse únicamente cuando su cuerpo se lo indique y mientras tanto seguir disfrutando de su trabajo.

“Yo ya me quiero retirar en el momento que ya mi cuerpo me diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. Quiero salud. Soy una mujer saludable. Voy a tener salud hasta que me muera”, dijo.

La actriz reveló que recientemente tomó una pausa después de su participación en La casa de los famosos, aunque actualmente continúa enfocada en el teatro.

Finalmente habló sobre cómo enfrenta el paso de los años dentro del medio artístico: “Mi padre me decía: ‘Hija, hay que llevar las arrugas con dignidad’”, recordó.

“Yo siempre he dicho mi edad y me siento bien orgullosa de tener los años que tengo, de haber vivido todo lo que he vivido, de todo lo que he logrado”, concluyó la actriz.

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Olivia Collins rompe el silencio sobre el retiro. / Redes sociales

¿Olivia Collins es sorda?

Durante una entrevista con Isabel Lascurain, Olivia Collins habló sobre la condición auditiva con la que nació y explicó que vive con una pérdida parcial de audición desde la infancia. La actriz compartió que se trata de una situación hereditaria que ha estado presente en distintos integrantes de su familia y que, con el paso de los años, aprendió a adaptarse tanto en su vida personal como profesional.

“Soy sorda de nacimiento, de 70% de pérdida, o sea tengo un 30% (de audición, nací así, es genético, no se formó cierta protuberancia eso ya es genético”, explicó Olivia Collins al hablar sobre el origen de su condición auditiva.

Además, la actriz señaló que el tema ha estado presente por generaciones dentro de su familia. “Mi padre sordo, mi abuela paterna sorda, una de mis hermanas también, sobrinos, sobrinos también, o sea anda el gen todavía por ahí”, comentó.

La actriz también recordó que durante muchos años se apoyó en otras herramientas para comunicarse antes de comenzar a usar aparatos auditivos.

“Yo me vine a poner los aparatos cuando empecé a trabajar, yo leía los labios”, reveló Collins al relatar cómo enfrentó el inicio de su carrera dentro del medio artístico mientras aprendía a desenvolverse con la pérdida auditiva que presenta desde nacimiento.

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