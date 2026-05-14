Marlene Favela, tras sufrir un derrame cerebral, revela su preocupación por enfermedad en su madre: “Delicada”

No todo es miel sobre hojuelas para la actriz Marlena Favela, quien, pese a que cuenta con proyectos de trabajo, dejó ver su cara de preocupación al narrar que tiene un familiar muy cercano que está enfermo. Con voz entrecortada reveló que su madre “está delicada”. Te contamos los detalles.

Marlene Favela habla de los problemas de salud que enfrenta una familiar cercao suyo. / Foto: IG: @marlenefavela.

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¿Quién es Marlene Favela y por qué estuvo al borde de la muerte?

Marlene Favela es una actriz que ha conseguido éxito en varias telenovelas. Su papel protagónico en el proyecto ‘Gata salvaje’ al lado de Mario Cimarro y Carolina Tejera la llevó a la fama y reconocimiento que hoy tiene.

La actriz, de 49 años de edad, ha participado en varias producciones como:



Rubí

La desalmada

Me atrevo a amarte

El maleficio

Pasión y poder

El amor invencible

El señor de los cielos

La intrusa

Uno de los momentos más difíciles de la vida de Marlena Favela fue cuando hace algunos años le dio un derrame cerebral. Fue en el año 2012 cuando la actriz presentó este severo problema de salud durante un viaje a Miami. Este episodio casi lleva a la muerte a la artista, quien mencionó que fue intervenida médicamente.

Ahora nuevamente atraviesa un duro episodio de su vida al dar a conocer que su madre enfrenta complicaciones de salud.

Marlene Favela ha participado en varias telenovelas. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Marlene Favela sobre el estado de salud de su mamá?

Al hablar con la prensa, Marlene Favela mencionó que un familiar suyo está enfrentando problemas de salud. Se trata de su madre. Con voz entrecortada reveló que está “delicada de salud”.

“Fíjate que mi mamá está delicada de salud y ha sido este año un poco difícil. Queremos que Dios nos las preste muchos años más”. Marlene Favela.

Favela recordó un poco de su infancia y mencionó tener a la mejor mamá del mundo. Agregó que “espera tenerla muchos años más”.

Detalló que su madre se encuentra en Durango y, sin mencionar qué enfermedad, solamente dejó ver que está pasando por temas delicados de salud.

“Está enfermita de salud, tiene varios temas, no solamente es una cosita; pedirle a Dios mucho para que se mejore”. Mariana Favela.

Las palabras de la actriz ocurrieron tras haberle celebrado su cumpleaños a Marisol del Olmo, con quien compartirá escenas en la próxima telenovela ‘El renacer de luna’, la cual se estrenará el 22 de junio de 2026.

🚨 Marlene Favela PREOCUPADA por la salud de su mamá "ha estado muy delicada" 🥲 confía en dios#ebninforma #ernestobuitronnews #marlenefavela pic.twitter.com/5bPqwCLy2p — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 14, 2026

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¿Quién es la pareja actual de Marlene Favela?

A mediados de 2025, Marlene Favela confesó ya no está soltera, lo cual dejó sorprendido a muchos ya que mantiene su vida amorosa en privado. Hasta el momento se desconoce quién es la pareja sentimental de la actriz, ya que lo ha mantenido en privado, pero reveló que no pertenece al mundo del espectáculo.

Actualmente, la actriz tiene una hija, fruto de su matrimonio con el empresario George Seely. En repetidas entrevistas, Marlene habla de su etapa como mamá y lo feliz que es al lado de su primogénita, la cual nació en 2019.

Marlene con George, empresario australiano, se casaron en el año 2017 y durante la pandemia de Coronavirus en el 2020 se separaron.