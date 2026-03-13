Marlene Favela hace importante revelación sobre el futuro de su hija, ¿debutará en la actuación a temprana edad?

La actriz Marlene Favela habló sobre el futuro de su hija de 6 años y la posibilidad de que en algún momento incursioné en la actuación, ¿qué dijo? Te revelamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Angelique Boyer le quita la corona como ‘Reina de las telenovelas’ a Victoria Ruffo? La actriz manda mensaje

¡Destapa la verdad! Marlene Favela revela si su hija seguirá sus pasos en la actuación. / Redes sociales

¿La hija de Marlene Favela debutará en la actuación?

En un reciente encuentro con medios, Marlene Favela habló sobre la probabilidad de que su hija incursione en la actuación. Ante la curiosidad de la prensa por saber si la pequeña podría seguir sus pasos frente a las cámaras, la intérprete explicó que, por ahora, no contempla que debute en el medio artístico, pues considera que es una etapa que no le corresponde.

Favela explicó que su hija todavía es muy pequeña y que su prioridad es que disfrute plenamente de su infancia. “Nombre, ella no expresa, tiene seis años, no sabe… Ella es niña, juega todo el día y ella dice: ‘Los niños no trabajan. Desde chiquita le digo ‘tú no trabajas, los niños no trabajan’; entonces ella cualquier cosa dice ‘los niños no trabajan’”, comentó.

Favela reiteró que su postura no significa cerrar la puerta a una decisión futura. “Que viva su niñez, que viva su etapa alejada de lo que no le corresponde, este es un mundo que no es su mundo, que sea una niña. Si mañana me dice: ‘Me gusta, lo quiero hacer’, yo la apoyaré, pero no seré la mamá que impulse”, destacó la actriz.

No te pierdas: ¿De Me caigo de risa a La casa de los famosos México 2026? Conductora responde si sería parte del reality

¿La próxima protagonista? Marlene Favela confiesa si su hija debutará en la actuación. / Redes sociales

¿Qué quiere ser la hija de Marlene Favela?

Marlene Favela también compartió algunos detalles sobre los intereses que su hija ha comenzado a mostrar. La actriz explicó que, más allá de pensar en una carrera artística a temprana edad, su enfoque está en inculcarle valores y permitirle vivir plenamente su infancia.

Favela señaló que lo más importante para ella es que la niña crezca sin presiones relacionadas con el mundo de los adultos. “Muchos valores, el principal que sea una niña feliz, que no se preocupe por las cosas de los adultos…”, comentó al explicar la forma en la que busca acompañar esta etapa de su vida.

Sin embargo, la pequeña ya ha empezado a expresar curiosidad por algunas actividades. La actriz contó que recientemente le pidió tomar clases de canto porque quiere parecerse a los grupos del pop coreano. “Ahora me pidió que quiere entrar a clases de canto, porque quiere ser como las K-Pop y yo ‘¿de dónde sacaste eso?’ porque en la casa no ve eso y las amiguitas traen el kpop, ahora trae eso”, relató Favela.

No te pierdas: Maribel Guardia abre su corazón y recuerda la trágica muerte de su madre: “Ese fue el último beso”, dice

Marlene Favela rompe el silencio sobre si impulsará la carrera artística de su hija. / Redes sociales

¿La hija de Marlene Favela ve las telenovelas que protagoniza su mamá?

Marlene Favela también habló sobre la manera en que maneja en casa el tema de su trabajo en televisión. La actriz explicó que, aunque su carrera está ligada a las telenovelas, su hija no consume ese tipo de contenidos, ya que considera que no están dirigidos al público infantil.

Favela señaló que no forma parte de lo que ve en casa. “No, nunca ha visto, lo que nosotros hacemos no es para niños, ella tiene prohibido ver esas cosas”, expresó al explicar que procura cuidar el tipo de contenido al que su hija tiene acceso.

No te pierdas: Kunno aparece en La casa de los famosos con tenis del esposo de Bárbara de Regil; ella reacciona ¿le robó?