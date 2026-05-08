¿Ana Belena se retira para siempre de la TV? Revela la importante razón por la que ¿se alejó de la actuación?

Ana Belena es una de las actrices destacadas en el medio y sus actuaciones en telenovelas para la TV abierta han permitido su reconocimiento en el público. Sin embargo, desde 2025 la actriz no se ha dejado ver en la pantalla chica, en donde año con año tenía un proyecto para la televisión. Ahora, contó las razones por las que se alejó de los sets y reflectores y dejó ver si seguirá ausente. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te lo contamos.

Ana Belena es una de las actrices del momento. / Foto: Luis Pérez e IG @anabelena9.

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¿Cuál fue la última aparición de Ana Belena en la TV?

La última aparición que tuvo en la pantalla chica Ana Belena fue con la telenovela ‘Amanecer’, donde le dio vida a Atocha Carranza. Se trató de un papel antagónico en este melodrama, pero fue la última ocasión en que la actriz participó en un proyecto televisivo.

La telenovela finalizó en octubre de 2025 y, desde ese entonces, Ana Belén no ha estado involucrada en ningún proyecto. Cabe mencionar que, anteriormente a ‘Amanecer’, la actriz tuvo una participación destacable en la telenovela ‘Amor amargo’, con la cual el público la recuerda por su papel de Gabriela Miranda.

En esta telenovela, que comenzó en noviembre de 2024 y finalizó en febrero de 2025, estuvo al lado de Andrés Palacios, Daniela Rom, Arturo Peniche, Lizy Martínez y Martha Julia.

Ante esta pausa que ha hecho, Ana Belén ya habló al respecto sobre su ausencia en proyectos para la pantalla chica. ¿Se retira?

Ana Belen participó en dos telenovelas entre 2024 y 2025. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Ana Belena sobre las razones por las que ya no ha actuado?

Luego de la ausencia en la pantalla chica de Ana Belena, la actriz explicó por qué ya no ha estado en proyectos y reveló haberle dado una pausa a su carrera. Detalló que, tras el éxito de ‘Amor Amargo’ y su aparición en ‘Amanecer’, decidió no hacer proyectos para estar con su hijo:

“Justamente cuando no estoy trabajando, le dedico al 100% el tiempo a mi hijo: voy, lo llevo (…) cuando no estoy en grabación, es mamá con su hijo al 100”. Ana Belena.

Señaló que cuando está haciendo casting, se lo deja encargado a su pareja o a su familia.

“Cuando tengo casting o algo, le entra el papá, la nana, la abuela al quite”. Ana Belena.

Cabe destacar que la actriz se dejó ver en las instalaciones de Televisa, por lo que podría estar preparando algún proyecto, pero no dio detalles sobre su regreso a la actuación.

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¿Quién es Ana Belena?

Ana Belena es una actriz que ha debutado en la pantalla chica con varias telenovelas. Tiene actualmente 38 años de edad. Inició su carrera con breves actuaciones para algunos proyectos para TV Azteca en el año 2006, cuando tenía 19 años de edad.

Su salto a la fama fue con la telenovela ‘La Taxista’ en el año 2018, donde actuó al lado de Marcus Ornellas y Julio Camejo. Sus recientes papeles en ‘Amanecer’ y ‘Amor amargo’ fueron sus actuaciones más destacables en el último año.

La actriz está casada con el productor José Lascurain desde diciembre de 2019. Tienen un hijo en común, el cual nació en 2020 en plena pandemia de Covid-19. Su hijo es el motivo por el que la actriz está ausente de las producciones de televisión este 2026, ya que le quiere dedicar más tiempo a él y a su familia.