Alexis Ayala lo confiesa; revela el verdadero motivo de su divorcio con Cinthia Aparicio, ¿ella tiene a otro?

Alexis Ayala sorprendió al anunciar su divorcio con Cinthia Aparicio, pero ahora reveló el verdadero motivo de su separación, ¿qué dijo el actor?, ¿será que su ex lo cambió por otro? Te contamos los detalles.

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Alexis Ayala aclaró los rumores surgidos alrededor de su divorcio con la actriz Cinthia Aparicio. / IG: @alexisayala / @cinthiaparicio

¿Cómo anunció su divorcio Alexis Ayala de Cinthia Aparicio?

Durante una entrevista con una revista de circulación nacional, Alexis Ayala reveló que se separó de Cinthia Aparicio, y la actriz es quién habría tomado la decisión de terminar con la relación.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, dijo Alexis Ayala.

El exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 destacó que “tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.

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Divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: esto dijo el actor sobre su separación. / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Cuál es el motivo del divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

En un encuentro con medios, Alexis Ayala reveló los verdaderos motivos de su ruptura con Cinthia Aparicio, luego que surgieron rumores de infidelidad por la diferencia de edad entre ambos, que es de 28 años. El actor detalló en un encuentro con la prensa que siempre será el “mayor porrista” de la actriz y que aunque “ahorita va a volar sola, ese camino lo hicimos juntos”.

“Aquí lo que no tuvimos fue convivencia por mucho tiempo y se vale que nos hayamos replanteado, replantearse es sano, y yo me he replanteado también hasta con mi terapeuta, este no es un camino que yo estoy haciendo solo, ella tampoco lo está haciendo sola”. Alexis Ayala.

El actor señaló que el 2025 fue un año muy importante para ambos en la parte laboral, sin embargo, “hubo mucho distanciamiento porque yo entro a La casa de los famosos y, bendito bendito sea Dios, estuve 10 semanas dentro del reality show. Yo salgo de la casa de los famosos y ella se echa cuatro meses en San Luis y nos vimos poquito”.

Posteriormente la actriz se fue de viaje y en ese momento se cuestionaron si sus metas como pareja eran las mismas metas, ahí se percataron que cada quién buscaba un camino diferente, desmintiendo que hubiera un tercero en discordia.

“Alexis Ayala y Cynthia Aparicio tienen ya diferentes metas. Yo me replanteé que yo no estoy para cortarle los sueños a nadie, que yo sigo teniendo muchos sueños, que ella tiene unas alas hermosas muy grandes ahorita. Hemos sido siempre equipo, Cinthia y yo, y lo seguiremos haciendo. Y como lo dije ahí, yo voy a seguir siendo siempre su mayor porrista porque una, amo de diferente manera; dos, la admiro entrañablemente porque es una guerrera, es una mujer que merece el respeto de todos y cada uno”. Alexis Ayala.

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¡Alexis Ayala rompe el silencio! Revela por qué terminó con Cinthia Aparicio. / Redes sociales

¿Cuántas veces se ha casado Alexis Ayala?

Alexis Ayala se ha casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con Karla Álvarez en 1994, aunque la relación terminó pocos meses después.

Años más tarde, el actor se casó con Fernanda López, con quien tuvo una hija; la pareja contrajo matrimonio en 2009 y se divorció en 2021. Posteriormente inició una relación con Cinthia Aparicio, a quien conoció en 2021 y con quien se casó dos años después tanto por el civil como por la iglesia. Actualmente se encuentran en proceso de divorcio.

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