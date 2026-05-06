Famosa actriz abre su corazón y se declara bisexual: “Me siento cómoda” ¿De quién se trata?

Luego de que Axel Santos salió del clóset, ahora una actriz de la famosa saga de películas de ‘Triunfos robados’ declaró ser bisexual y fans de la artista quedaron sorprendidos y mostraron su apoyo. ¿Quieres saber de quién se trata? Acá te lo decimos.

Actriz de ‘Triunfos robados’ sale del closet y se declara bisexual. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es la actriz de ‘Triunfos robados’ que se declaro bisexual?

Se trata de Hayden Panettiere, quien es una de las actrices más destacadas de Hollywood; declaró recientemente ser bisexual.

A través de su libro “Esta soy yo”, habló de manera muy abierta sobre su preferencia hacia los hombres y las mujeres, mencionándole al público y fans que es bisexual.

Relató las presiones que ha enfrentado en la industria cinematográfica y las razones que la llevaron hasta esta etapa de su vida a declarar su bisexualidad.

Su libro saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo 19 de mayo, donde narrará también momentos clave en su carrera como actriz y de su vida privada.

Hayden Panettiere participó en ‘Triunfos robados’ / Foto: Redes sociales.

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¿Cómo fue la revelación de Hayden Panettiere al decir que es bisexual?

Hayden Panettiere adelantó en una entrevista para Us Weekly su bisexualidad y los retos que ha enfrentado en su vida por no poder hablar sobre ello.

Cabe mencionar que en la entrevista que la artista concedió fue para promocionar su libro y, al preguntarle sobre el contenido, sorprendió al revelar su orientación sexual.

Detalló sentirse cómoda al revelar esto al público y agregó que ha enfrentado varios obstáculos, ya que anteriormente no podía dar la noticia de manera libre, ya que se sentía presionada por la industria del cine.

“Me siento cómoda diciendo con confianza que, sí, soy bisexual. ¡Lo dije! (...)He decidido ser completamente honesta al respecto, y eso es algo sobre mí que nunca pude compartir con el mundo, porque simplemente nunca fue el momento adecuado. No me animaron a ser yo misma. Nadie me animó jamás a ser yo misma, y luego llegó ese período en el que parecía que salir del clóset, sobre todo las mujeres, y decir que eran bisexuales o que les gustaban las chicas, era una moda pasajera”. Hayden Panettiere.

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¿En cuáles otras películas y series participó Hayden Panettiere?

Aunque ‘Triunfos robados’ fue una de sus películas donde Hayden Panettiere se dio a conocer y saltó a la fama, hay otras producciones donde la actriz ha participado.

Con decenas de series y películas como parte de sus proyectos, la actriz ha destacado en:



Actualmente tiene 36 años y no tiene pareja actual, aunque con su reciente revelación de su bisexualidad, podría revelar que está saliendo con alguien, pero no hay información hasta el momento de que esté sentimentalmente con alguna mujer.