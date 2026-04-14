Malcolm el de en medio en Venga la alegría: ¿Hubo incomodidad como con Katy Perry? Esto pasó: VIDEO

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson llegaron al foro de Venga la alegría por el estreno de la segunda temporada de la popular serie en Malcolm el de en medio que provocó las carcajadas de diversas generaciones, ¿será que el programa matutino repitió el incómodo momento que pasó Katy Perry? Te contamos todos los detalles.

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¿Hubo tensión como con Katy Perry? Malcolm el de en medio sorprende en Venga la alegría. / Redes sociales

¿Qué pasó con Katy Perry en Venga la alegría?

En 2024, Katy Perry llegó al foro de Venga la alegría como parte de la promoción de su gira The liftimes tour, que presentó en México durante el 2025, pero lo que parecía ser una participación especial, se volvió totalmente polémica debido a las reacciones de la cantante que iban de muecas y gestos que algunos internautas interpretaron como incomoidad.

Inicialmente, se esperaba que la participación de la cantante fuera de unos minutos, pero los conductores la invitaron a participar en algunos segmentos y dinámicas, uno de los más comentados fue el musical presentado por algunas conductoras del programa, con el que se buscaba rendir homenaje a la trayectoria de Katy Perry.

Derivado de esta situación, se volvieron virales memes y comentarios que calificaron la llegada de Katy Perry a Venga la alegría como su “momento más humilde”, mientras que los internautas también criticaron al matutino por exponer a la cantante en dinámicas que, dijeron, eran poco apropiadas para una estrella internacional.

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¿Cuándo y dónde ver Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta?

Veinte años después, los populares hermanos problemáticos con los que se identificó toda una generación por los conflictos de la adolescencia regresaron con la temporada de “La vida sigue siendo injusta” que ya está disponible a través de la plataforma Disney+.

La serie tiempo después de que vimos a Malcolm en la universidad, ahora, el personaje al que da vida Frankie Muniz es papá y tanto él como su hija se ven envueltos en un caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de bodas.

Sin embargo, aunque pasaron tantos años, parece ser que la familia no aprendió nada y es aquí donde se desata una serie de situaciones cómicas que caracteriza a la serie enfocada en los hermanos Malcolm, Reese, Francis y Dewey que ahora son adultos.

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Venga la alegría no repitió con los actores de Malcolm el de enmedio los momentos de incomodidad que hubo con Katy Perry.

¿Qué pasó con el reparto de Malcolm el de en medio en Venga la alegría?

Frankie Muniz Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) llegaron a TV Azteca y fueron recibidos con una alfombra roja y algunos fans que se dieron cita para darles la bienvenida a México, pero uno de los conductores se mostró muy emocionado: el Capi Pérez, quién se declaró fan de la serie. El presentador gritaba emocionado mientras los actores pasaban por la alfombra roja, incluso llegó a decir que eran como sus primos.

“Crecí con ellos, Ricardo, son como mis primos. Ya llegaron, muchachos”, dijo el Capi Pérez mientras saludaba a los actores estadounidenses y se mostraba eufórico por su llegada. Posteriormente, entraron al foro y esta vez no repitieron los incómodos momentos que hubo en la entrevista con Katy Perry.

Incluso, Justin Berfield destacó su emoción, pues dijo, “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México. Así es que estoy muy emocionado”, mientras que Masterson agregó que la gente se sintió identificada con la serie porque “es un show familiar y muchos de nuestros amigos eran de México. También tiene que ver con que si lo ves de tanto tiempo, sientes que conoces a la gente y a los personajes” y Muniz afirmó que estaban “amando regresar” a la pantalla chica con esta serie.

“Yo amé estar en el show, quería probar algo diferente después. quería producir, quería viajar, no quería estar en un esquema de show tan y así es que pues lo experimenté si hemos estado como actores desde muy jóvenes, por eso necesitábamos esa pausa, ese descanso. Pero tantos años después creo que sí lo extrañaba”, dijo el actor que interpretó a Reese.

Ante esto, Masterson afirmó que “el trabajo de un actor es encontrar más oportunidades o más. Así es que cuando encuentras algo por mucho tiempo es como estar de vacaciones” y así sintió volver a la serie.

Frankie Muniz dio a conocer que, desde hace diez años, planeaban el relanzamiento de la serie, pues tenía diversas preguntas, por ejemplo, “Si Malcolm tenía una hija o cómo habían evolucionado los personajes, estaba muy emocionado por eso”.

Además, también fueron cuestionados sobre cómo es trabajar con Bryan Cranston, quien interpreta a Hal, y Justin Berfield destacó que es “la mejor cosa que te puede pasar”, incluso a veces se olvida que están trabajando una escena porque, afirmó, “te cautiva ver a un hombre así, es como una clase maestra y es increíble”.

“Desde el inicio sabíamos que Brian era uno de los mejores actores. Él estaba, de verdad, por encima de todo y pues estar ahí en el show hace que explote Cuando tuve el primer guion que tenía escenas con él, yo dije, ‘Ay, de verdad, soy tan afortunado por eso'", puntualizó Justin Berfield sobre Cranston que es productor en esta nueva temporada que ya está disponible en Disney+.

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