¡Abelito desubicado y rodeado de malandrines! Dicen cobra por todo y “teme que autoridades revisen sus cuentas”

Lo que parecía un sueño muy lejano bajo la carpa de un circo, hoy es una realidad en los reflectores de TV, teatro y redes sociales. Abelito, el tercer lugar de La casa de los famosos México 2025, da de qué hablar, y no solo por su triunfo y carisma, sino por el drástico cambio de vida que viene presumiendo en los últimos meses, así como por su prepotencia excesiva y de la gente que le rodea. Una persona cercana al staff del actor revela:

Fuente de TVNotas “Quienes lo conocen aseguran que su historia es digna de una película: De ser un niño que trabajó en el circo, acostumbrado a las carpas desgastadas y a los aplausos modestos, hoy goza de una vida de millonario y se maneja con prepotencia, al igual que la gente que tiene detrás”.

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Archivo / IG: @el_abelito:

¿Cómo pasó Abelito de sufrir bullying a vivir como estrella tras La casa de los famosos México?

“A él (Abelito) le tocó una infancia de carencias. Sus padres vivían del circo, de trabajar en fiestas infantiles. Además, sufrió mucho bullying en la secundaria, y eso dañó gravemente su autoestima”.

La fuente dice que la vida de Abelito cambió tras su paso por el reality: “Desde que salió, ha adoptado por completo el estilo de vida de una estrella. Sus ingresos de redes sociales y campañas pagadas con su personaje de ‘El mini licenciado’ lo hacen sentir inalcanzable. Cuando lo buscan por trabajo, es tan alzado que no da su número, sino que les pide a 6 cuates que andan con él todo el tiempo, y que tienen facha de ‘malandrines’, que ellos cierren contratos. Y, claro, también le ven la cara, pues negocian y se llevan una buena tajada de dinero sin que él lo sepa, pues confía en ellos”.

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¿Qué le pasó a Abelito? El influencer publica foto desde el hospital. / Foto: Redes sociales

¿Se le subió la fama a Abelito? Lo acusan de incumplir proyectos, cobrar por todo y alejarse de sus fans

Ahora, revelan que, Abelito también es más exigente con las propuestas de trabajo, e incluso se da el lujo de incumplir si no lo llenan: “Antes de entrar a El Tenorio cómico (abril 2026), dejó botada otra obra (Divorciémonos mi amor). Estuvo en un plan prepotente. Todos los actores hacen videos de promoción de la puesta, y la ‘gente’ de Abelito le dijo a la producción que si él hacía videos tendrían que pagarle por cada uno. Pedía las perlas de la virgen por participar en la obra. Así de cotizado y sangrón. Solo dio una función en Tijuana y botó el proyecto”.

Abelito “Ante los fans muestra una cara, pero no es tan sencillo, alegre y divertido como solía ser al inicio. Ahora, sus allegados no dejan que se le acerquen. No quieren que le tomen fotos. Estos ‘malandros’ quieren cobrar por todo, explotar su imagen en todos los aspectos”.

Abelito en La casa de los famosos México / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿A cuánto asciende la fortuna de Abelito tras la fama, en qué despilfarra y por qué dicen que su relación con Aranza ya está desgastada?

Sobre los ingresos de Abelito, la fuente dijo: “Además del dinero que monetiza en su canal de YouTube, que al mes asciende a 139 mil pesos, tiene el de TikTok y los promocionales que hace. Se metió una buena lana en la pasada pelea de Ring Royale, pero cuando perdió, se muy sintió frustrado. Tristemente, la fama lo está perdiendo y quiere compensar todo lo que de niño careció”.

“Ya ni su novia, Aranza Salazar, lo soporta, pero tiene que hacerlo, porque la llena de regalos costosos. Sinceramente no hay amor, más bien interés. Abelito es un eterno ligador. Ahora anda dando rienda suelta al relajo, a las mujeres y a sus gustos caros”. Abelito

La fuente asegura que Abelito tiene complejo de inferioridad, aunque aparente lo contrario: “Por eso alquila yates, porta cadenas carísimas de oro, ropa de marca de diseñadores exclusivos, bolsos de más de 10 mil pesos, gasta en viajes, hoteles carísimos y se mandó a hacer unas carillas de porcelana con diamantes en los colmillos de más de 400 mil pesos. La fama, los reflectores lo deslumbraron, lo desubicaron. Desde niño, tiene una autoestima de su tamaño, y con esto la compensa”.

Archivo / IG: @el_abelito:

¿Teme Abelito una investigación? Lo señalan por supuesto enriquecimiento ilícito, lujos y negocios millonarios

Finalmente, comenta que Abelito está sacado de onda, porque en redes lo señalan de supuesto enriquecimiento ilícito:

“Ha pedido a su gente que chequen lo que se dice de él. Eso puede ponerlo en la mira de las autoridades. Ha logrado hacer bastante dinero, ya cuenta con una empresa constructora, Abelux. Quiere hacer departamentos en Vallarta, construir hospitales en Honduras. Tiene un bar y una mansión. Esto no puede salir solo de lo que ganó en el reality. Teme que puedan investigar sus cuentas. Deberían, él y su ‘amistades’, bajarles a sus ínfulas de grandeza”.

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Archivo / IG: @el_abelito:

¿Quién es Abelito, el influencer que conquistó La casa de los famosos México y hoy vive entre lujos y polémica?

Abelito

Concluyó exitosamente la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En 2017 se volvió popular en YouTube como creador de contenido.

Desde adolescente, incursionó en la música, con temas como: “Chi”, “La 380" y “Miami vice”.

En la pandemia también incursionó con éxito en TikTok.

En 2025 entró a LCDLFM, donde obtuvo el tercer lugar.

Actualmente, está en la obra de teatro El Tenorio cómico.

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