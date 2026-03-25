¿Abelito resultó lesionado tras salir volando en Ring Royale? El influencer habla de su estado de salud

El influencer Abelito habló sobre su experiencia en el evento Ring Royale, donde se enfrentó a Moisés Rodríguez, conocido como ‘Bull Terrier’ o ‘el Patillas’. Tras la pelea, el tercer finalista de La casa de los famosos México 2025 reveló si sufrió alguna lesión, te revelamos los detalles.

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Abelito cuenta cómo se encuentra tras su pelea en Ring Royale y si tuvo lesiones. / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Abelito y ‘Bull Terrier’ en Ring Royale?

En el evento Ring Royale, Abelito se enfrentó a ‘Bull Terrier', en un combate pactado a tres rounds. Durante el primer episodio del enfrentamiento, Abelito cayó a la lona, aunque logró reincorporarse para continuar con la pelea, pero el momento desató diversos memes en redes sociales.

A lo largo del combate, ‘el Patillas’ mostró mayor potencia en sus movimientos, además de contar con una diferencia de peso aproximada de 20 kilos respecto a su rival. La pelea continuó bajo estas condiciones hasta definir el resultado, en el que Abelito no logró imponerse. Asimismo, se observó que Moisés Rodríguez participó sin protección durante el enfrentamiento.

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Abelito cuenta cómo se encuentra tras su pelea en Ring Royale y si tuvo lesiones. / Redes sociales

¿Abelito resultó lesionado tras la pelea en Ring Royale?

Tras su participación en el evento Ring Royale, Abelito habló sobre cómo se encontraba físicamente después de la pelea, en la que cayó a la lona durante uno de los rounds. Al ser cuestionado sobre posibles lesiones, explicó cómo ha llevado su recuperación tras el combate.

“Nuestra manera de recuperarnos es en la chamba, se siente rico disfrutar del proceso y pasarlo también. Nada más el costalazo, pero ya me voy a hacer un masaje para alivianarme de cualquier cosa que tenga en la espalda, pero todo bien” Abelito

El actor y exparticipante de La casa de los famosos añadió que, pese a lo ocurrido en el ring, no descarta volver a formar parte de este tipo de eventos en el futuro: “Ya que tenga tiempo de prepararme y de enfocarme más en la pelea, yo creo que sí”, puntualizó Abelito.

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Abelito fue parte de Ring Royale y reveló si volvería a participar en un evento similar. / Redes sociales

¿Quién es Abelito?

El creador de contenido Abelito nació en Zacatecas y desde ahí comenzó el camino que lo llevó a consolidar una presencia constante en redes sociales. Es conocido por su actividad como creador de contenido, actuar en teatro, personalidad de TikTok y DJ, principalmente a través de su cuenta oficial, donde suma más de siete millones de seguidores. Su contenido se centra en videos de comedia y publicaciones que muestran aspectos de la industria musical, en las que ha compartido apariciones junto a artistas como Peso Pluma y Luis R Conriquez.

Antes de dedicarse de lleno a las redes sociales, Abelito estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Zacatecas. Su incursión en TikTok comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando compartía videos de baile, formato que marcó sus primeras publicaciones en la plataforma. Con el paso del tiempo, su presencia digital le abrió nuevas oportunidades, entre ellas su participación en el video musical “Solo me dejaste” de Grupo Marca Registrada y su participación en La casa de los famosos México 2025, donde se convirtió en el tercer finalista del reality show.

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