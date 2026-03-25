Abelito reaparece en redes sociales tras acusaciones polémicas de dinero: “No todos van a entender”

El nombre de Abelito volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales, luego de que circularan señalamientos que lo vinculan con un presunto lavado de dinero. Las acusaciones surgieron a partir de publicaciones de usuarios que cuestionaron el crecimiento económico del influencer en los últimos meses, tras su paso por La casa de los famosos México y otros proyectos. ¿Les contestó? Aquí te lo contamos.

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Abelito / Redes sociales

¿Por qué vinculan a Abelito con el lavado de dinero?

Las versiones que circulan en redes sociales comenzaron a difundirse el pasado 20 de marzo, cuando algunos usuarios cuestionaron la rápida expansión de Abelito en distintos ámbitos. En publicaciones virales se menciona que, en un lapso de aproximadamente un año, el influencer habría consolidado varios proyectos, entre ellos un bar en la Ciudad de México, una propiedad de alto valor y recientemente una constructora.

A partir de estos comentarios, surgieron acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, sin que, hasta el momento, exista información oficial que respalde dichos señalamientos. En distintos mensajes, internautas expresaron dudas sobre la viabilidad de sus negocios, especialmente tras el anuncio de su empresa enfocada en el diseño de espacios para personas con discapacidad.

“Estuve desarrollando varios planos previos a personas que están postradas en una cama. A personas que ocupan cierto tipo de diseño que sea funcional.” Abrelito

Algunos comentarios en redes apuntaron a que el modelo de negocio no resultaba claro, mientras que otros hicieron referencia a casos de influencers que han sido investigados por temas similares. Sin embargo, las afirmaciones que vinculan a Abelito con actividades ilícitas carecen de pruebas públicas y se mantienen como especulación generada en plataformas digitales.

El tema se intensificó debido a la popularidad que el influencer alcanzó tras su participación en La casa de los famosos México, donde logró posicionarse como uno de los favoritos del público, llegando hasta la final del reality en su tercera temporada.

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Abelito en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @el_abelito_oficial

¿Qué dijo Abelito en sus redes sociales tras las acusaciones?

En medio de la conversación digital, Abelito publicó un video en su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. En la descripción del clip escribió:

“No todos van a entender tu proceso… y está bien. Cada quien habla desde donde está. Yo prefiero seguir creciendo, aprendiendo y trabajando en silencio. Al final, lo importante no es lo que dicen… es en quién te estás convirtiendo.” Abelito

El video muestra distintos momentos de su vida, desde etapas en las que trabajaba como payaso junto a su padre, hasta su incursión en plataformas digitales, donde comenzó a generar contenido. También incluye fragmentos en los que se le ve interpretando música de mariachi, así como escenas que reflejan su evolución personal, además de mostrar el apoyo que él le ha dado a los fans.

En el material audiovisual, Abelito se presenta diciendo: “Mi nombre es Abel Sáenz”, y comparte reflexiones sobre su camino.

Asimismo, menciona que su intención ha sido motivar a otras personas que viven con alguna condición similar, señalando que es posible adaptarse a un entorno que no siempre está diseñado para todos.

Hacia el cierre del clip, el influencer también habla sobre las dificultades que ha enfrentado y el aprendizaje que ha obtenido de ellas.

“Todo lo que hice, cada golpe, cada caída, me trajo hasta aquí. Allá afuera hay ruido, dudas, gente esperando verme caer. Pero aquí adentro solo estoy yo, y lo que soy capaz de hacer” Abelito

Hasta el momento, Abelito no ha emitido una declaración directa en la que responda de forma puntual a las acusaciones de lavado de dinero que circulan en redes sociales.

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¿Quién es Abelito y por qué es famoso?

Abelito, cuyo nombre real es Abel Sáenz, es un creador de contenido originario de Zacatecas que ha construido una carrera en redes sociales a partir de videos, música y contenido de entretenimiento. Su popularidad creció de forma significativa tras su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos México.

Dentro del reality, logró conectar con la audiencia y con sus compañeros, lo que lo llevó a convertirse en uno de los participantes menos nominados. Su desempeño lo posicionó como finalista, obteniendo el tercer lugar de la competencia. El segundo sitio fue para Dalilah Polanco, mientras que el ganador fue Aldo de Nigris.

Después de su paso por el programa, Abelito amplió su presencia en distintos proyectos, incluyendo presentaciones, contenido digital y eventos. Recientemente, también participó en el evento Ring Royale, donde enfrentó al llamado “Bull Terrier” en una pelea que generó conversación en redes.

Además, el influencer anunció el desarrollo de una constructora con un enfoque en adaptar espacios para personas con discapacidad, proyecto que fue mencionado por él mismo en un video previo. También ha adelantado que formará parte de un proyecto como comediante titulado “Abelito de mi guarda”, en el que interpretará a un personaje con características de un ángel.

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