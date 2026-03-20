Abelito, tras tropezar en Ring Royale, prepara nueva etapa: ¿deja la vida pública?

Desde su salida de La casa de los famosos, Abelito había optado por guardar silencio mientras los rumores crecían: nuevas ofertas, cambios de rumbo y ese tropiezo en el Ring Royale que prendió las alarmas. En medio del ruido, el creador de contenido se guardó una carta que hoy empieza a revelar… y no es la que muchos pensaron.

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Abelito contó como choco antes de entrar a La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Abelito se retira del espectáculo tras su perder en Ring Royale?

No, Abelito no se retira del espectáculo. A pesar del tropiezo en el “Ring Royale”, el influencer continúa activo y ya prepara un nuevo proyecto que marca un giro importante en su carrera.

De hecho, lejos de frenar su crecimiento, este momento parece haber sido un impulso para enfocarse en nuevas oportunidades. Abelito sigue sumando trabajo y ahora apuesta por un formato donde su carisma y sentido del humor son protagonistas: su propio programa titulado “Abelito de mi guarda”.

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El Ring Royale de Poncho de Nigris se realizará en Monterrey. / Foto: Redes sociales

¿De qué trata “Abelito de mi guarda” su nuevo proyecto como comediante?

El nuevo proyecto del influencer lleva por nombre “Abelito de mi guarda”, una propuesta que retoma el estilo de sketches que lo hicieron popular, pero con un giro creativo. En esta historia, Abelito interpreta a un ser divino que baja a la Tierra con la misión de conceder milagros.

La trama se centra en los intentos del protagonista por cumplir estos encargos, aunque constantemente comete errores que derivan en situaciones incómodas y divertidas. A pesar de sus fallas, las circunstancias terminan acomodándose a su favor, generando un desenlace inesperado en cada episodio.

El propio Abelito explicó la esencia del personaje con la frase:

“Es un ángel que le pidió a San Pedro Ajalpan hacer milagros en la Tierra… siempre la está regando. Al final, por alguna razón, termina consiguiendo el milagro”. Abelito

Sobre su estreno, aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial, el programa ya genera altas expectativas entre sus seguidores, quienes esperan verlo en esta nueva faceta como comediante, actor y productor.

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¿Qué pasó en el Ring Royale y por qué Abelito perdió contra Bull Terrier?

El tropiezo de Abelito en el Ring Royale sí ocurrió y fue tan comentado como viral. El creador de contenido se subió al ring el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, como parte del evento de boxeo de influencers organizado por Poncho de Nigris, donde enfrentó a Bull Terrier, nombre artístico de Moisés Rodríguez, “el Patillas”.

Desde antes de que sonara la campana, el combate ya levantaba polémica: la diferencia de peso era evidente. Mientras Abelito rondaba los 30 kilos, Bull Terrier llegaba con más de 50, ventaja física que marcó el ritmo de la pelea desde el primer round. En ese inicio, Abelito incluso cayó a la lona tras un derechazo que lo mandó “volando”, imagen que rápidamente se hizo tendencia en redes sociales.

Aunque en el segundo asalto Abelito logró reaccionar y hasta mandó a su rival al piso, el desgaste físico y la superioridad de alcance comenzaron a pasar factura. Para el tercer round, Bull Terrier salió con mayor control del ring y terminó imponiéndose en las tarjetas de los jueces, llevándose el cinturón por decisión.

Tras anunciarse el resultado, Bull Terrier dedicó la victoria a su padre, recientemente fallecido, lo que dio un giro emotivo a la noche. En contraste, Abelito se retiró sin escándalos, recibió aplausos del público y dejó claro que, más allá del resultado, su participación formaba parte de un reto personal.