¡Leslie Gallardo ya se apuntó! ¿Quiere enfrentarse a Manelyk en Ring Royale 2? La influencer ¿la reta?

Leslie Gallardo respondió si pelearía contra Manelyk González en Ring Royale 2, luego de que ambas llevan años de rivalidad tras coincidir en el reality Acapulco Shore.

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Leslie Gallardo revela que sí entraría a Ring Royale: ¿Se quiere pelear con Manelyk? / Redes sociales

¿Cómo surgió la rivalidad entre Manelyk y Leslie Gallardo?

La rivalidad entre Manelyk González y Leslie Gallardo comenzó años atrás, cuando ambas coincidieron en la quinta temporada de Acapulco shore. Durante su paso por el programa protagonizaron varios enfrentamientos que dejaron ver las diferencias entre las dos personalidades, situación que con el tiempo mantuvo distante su relación fuera de cámaras. Desde entonces, los roces entre ambas continuaron siendo tema de conversación entre seguidores del reality.

Tiempo después, la tensión volvió a hacerse evidente cuando coincidieron indirectamente en La casa de los famosos. Manelyk lanzó críticas hacia Leslie por algunas actitudes dentro de la casa, especialmente, cuando Gallardo habló sobre lo mucho que extrañaba a Emilio Osorio pocos días después de ingresar al programa. La situación escaló tras la eliminación de Leslie, momento en el que ambas tuvieron un intercambio de palabras frente a cámaras y la influencer pidió respeto, dejando claro que el conflicto entre ellas seguía vigente.

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Ring Royale: Leslie Gallardo confiesa que sí aceptaría una pelea mediática. / Redes sociales

¿Leslie Gallardo se pelearía con Manelyk González en Ring Royale 2?

Durante un encuentro con medios, en el que estuvo presente TVNotas, Leslie Gallardo dio a conocer que sí pelearía en Ring Royale 2, y lo más sorprendente es que dijo dijo que le gustaría que su rival fuera Manelyk.

“Yo feliz me subo sin rollos al ring. Yo me agarro guamazo sin ningún problema, ¿con quién me gustaría darme mis cates? Imagínate que nos subiéramos la Manelyk y yo, estaría padre esa rivalidad”. Leslie Gallardo.

No obstante, la exnovia de Emilio Osorio relató que no se cierra a que el combate sea solo con la exacapulco Shore, sino que aceptaría pelear con otra rival, siempre y cuando, la estatura sea similar a la suya.

“Con quien sea que se quiera subir al ring, que no esté tan alta tampoco porque yo estoy chiquita, una de mi tamaño a pelea y madraz* fino”, reiteró Leslie Gallardo.

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¿Leslie Gallardo vs Manelyk? Influencer habla de entrar a Ring Royale. / Redes sociales

¿Leslie Gallardo se prepara para Ring Royale 2?

Leslie Gallardo reveló que comenzó a entrenar box, por lo que estará preprada en caso de que Poncho de Nigris la llame para protagonizar uno de los combates de la siguiente edición de Ring Royale, que se llevará a cabo en 2027, según lo que dijo el empresario regio.

“Estoy en clases de box, por si me hablan. Yo estoy preparándomem por si me habla, yo ya no me voy a preparar, yo ya estoy preparada. A mí no me van a agarrar. Me aventé un sparring y ando toda moreteada de la espalda”. Leslie Gallardo.

Finalmente Leslie Gallardo le mandó un mensaje a Poncho de Nigris: “Márcame. Yo estoy listísima para el Ring Royale, estoy listísima para hacerte una pelea muy estelar y muy exitosa, carnal, viral como Aldito de Nigris. Márcame, billetéame”.

¿Será que la influencer se unirá a las peleas del evento? Lo sabremos próximamente, por lo mientras, Leslie Gallardo confirmó que sí pelearía en Ring Royale.

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