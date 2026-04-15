Poncho de Nigris confirma reality del Ring Royale, tras éxito de su evento: ¿Quiénes serán los participantes?

El fenómeno del Ring Royale, evento creado por Poncho de Nigris, sigue dando de qué hablar. Luego del éxito obtenido, el influencer regiomontano ya barajea la opción de un reality “Ring Royale”, algo que podría ser confirmado próximamente. ¿Ya tiene listos a los habitantes?

Ring Royale 2 / Redes sociales

¿Qué es Ring Royale y por qué tuvo éxito?

El Ring Royale de Poncho de Nigris fue una creación del influencer, en la que entregó un show que mezcló boxeo amateur, influencers y espectáculo, todo esto, transmitido en redes sociales.

La cartelera de peleas combinó a creadores de contenido, actores y figuras de la farándula. Aquí el listado de los combates que se llevaron a cabo:



Alfredo Adame vs Carlos Trejo,

Karely Ruiz vs Marcela Mistral,

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella,

Alberto ‘el Patrón’ vs Chuy Almada,

Abelito vs Bull Terrier,

Ronny vs Yoiker y,

La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine.

¿Incursionarán en lores realities? Te platicamos lo que sabemos.

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¿Quién gano el Ring Royal 2026? Esta es la lista completa / Redes sociales

¿Poncho de Nigris confirmó reality del Ring Royale?

Al término del Ring Royale 2026, muchos usuarios comenzaron a pedir a varios actores e influencers para participar en la próxima edición de este evento.

Algo que no se veía venir es que la dinámica podría ser totalmente diferente, ya que el propio Poncho de Nigris reveló la tarde de este miércoles 15 de abril que habrá un reality derivado de esta nueva marca.

Ahora si comprobado, las grandes productoras como endemol y demás van a buscar buenos talentos y hacer realitys. Se viene el reality de RR. Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado. Se viene el reality de Ring Royale rumbo a la corona. Poncho de Nigris

En comentarios la cosa está pareja, por un lado están los que apoyan la idea del regiomontano, pero también quienes no creen que pueda funcionar esta nueva producción:



“Ya a lo que sigue”,

“Estás saturando tu propio producto tan rápido y con ellos a que la gente los consuma” y,

"¿Alguna vez te veremos con un producto original y no la copia de la copia?”.

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Ahora si comprobado, las grandes productoras como endemol y demás van a buscar buenos talentos y hacer realitys. Se viene el reality de RR👑 Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado. Se viene el reality de Ring Royale rumbo a la… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 15, 2026

¿Hay lista de habitantes para el reality del Ring Royale?

Aunque el anuncio es reciente, usuarios ya especulan sobre los probables habitantes que podrían participar en el reality del Ring Royale.

A manera de parodia, el común de los comentarios es mencionar que la familia De Nigris estaría presente, ya sea doña Lety, Aldo de Nigris, Andrea (prima de Aldo), entre muchos otros.

No hay una lista filtrada a momento, y tampoco hay confirmación de habitantes, por lo que todos los nombres mencionados han salido de especulaciones.

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