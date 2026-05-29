MasterChef México 24/7: Participante amenaza con renunciar por actitud de otro cocinero: “Me siento incómoda”

La expulsión de Javier Lara, ‘la Chuleta Metalera’, de MasterChef México 24/7 aumentó más la presión entre los participantes. A poco de saber quién será el segundo eliminado de la competencia, una cocinera expresa sus ganas de abandonar la cocina por el comportamiento de un compañero. ¿Acoso de por medio? Esto se sabe.

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Michelle quiere abandonar MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que quedan en MasterChef México 24/7 HOY 29 de mayo?

Actualmente, quedan 21 cocineros en busca de ganar el primer lugar en MasterChef México 24/7. Si bien apenas concluirá la segunda semana del show, la tensión está por las nubes. Ya ha habido peleas entre los participantes. Incluso, recientemente el chef Poncho Cadena explotó contra dos concursantes por su platillo.

Estos son los cocineros que siguen en competencia:

Julio Vázquez (tiktoker elegido por el público)

Ricardo Cendejas Hernández

María del Carmen Ramos Calderón

Nahieli Jácome Vargas

Anette Michelle Núñez Malacara

Luis Alfonso Ramos Castillo

María del Carmen Fuentes León

Flor Ramírez González

Jhoana Jazmín Bernal Tapia

Jazmin Frida Camila Romero Martínez

Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

Daniela Parra

Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

Guillermo Alberto Palomino León - “Ramahá”

Ixdit Aitxi Vega Melchor

Lourdes Cruz Yáñez Rincón

Claudia Eloína Ruiz Méndez

Diego D León Carrillo

Julio Frank Vázquez Mellado López

Bruno Alonso Bautista Quintero

Pablo Villagrán.

Al ser un formato 24/7, las reglas cambiaron y cada día hay un reto diferente para los cocineros. Así quedó el calendario semanal:

Lunes: Lucha por “El poder del Pin” y la posibilidad de la “Caja Misteriosa”.

Lucha por “El poder del Pin” y la posibilidad de la “Caja Misteriosa”. Martes: Beneficio o castigo.

Beneficio o castigo. Miércoles : Batalla por equipos

: Batalla por equipos Jueves: Delantal negro

Delantal negro Viernes: Duelo de salvación.

Duelo de salvación. Domingo: Gala de eliminación

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Calendario de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

Michelle amenaza con dejar ‘MasterChef México 24/7’ por la actitud de Emmanuel

A unos días de que se conozca al segundo eliminado en ‘MasterChef México 24/7’, Michelle se sinceró y admitió que, en ocasiones, ha pensado en abandonar la competencia. El motivo es el mal comportamiento de algunos participantes, principalmente de Emmanuel.

Y es que la aspirante a chef señaló que varios compañeros dejan sus cosas tiradas. En tanto que Emmanuel siempre anda “encuerado”. Admitió que estos “malos hábitos” la tienen “cansada”. Contó que ya ha intentado hablar sobre el tema con sus compañeros, pero nadie le hace caso.

“Luego echan cosas arriba de mi cama. Ya les dije mil veces. Es una grosería, es una falta de respeto. Se sientan en mi cama y no se ponen los tenis. También de que Emmanuel se la pasa encuerado. Me incomoda mucho eso. Es una falta de respeto”. Michelle, participante de ‘MasterChef México 24/7'

Pese a su hartazgo, dejó claro que no dejaría el programa. Señaló que las clases con los maestros la hacen muy feliz y la motivan a seguir luchando por su sueño: “Toca aguantar”, destacó. Hasta el momento, la producción no ha mencionado nada al respecto de esta situación.

¿Cuándo y dónde ver MasterChef México 24/7?

‘MasterChef México 24/7’ se estrenó el pasado 17 de mayo. Como se sabe, a diferencia de otras ediciones, los concursantes estarán encerrados en una casa y serán monitoreados las 24 horas del día.

Tanto el 24/7 como las galas podrán verse en la app de Disney Plus. Las galas semanales y los domingos de eliminación también podrán sintonizarse por el canal de Azteca UNO y la aplicación oficial de TV Azteca. Entre semana, el programa inicia a las 8:00 pm, mientras que los domingos comienzan a las 8:30 pm.

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